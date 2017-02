KIMW-Erweiterung: Richtfest im April

Lüdenscheid - Nach sieben Wochen Winterpause dreht sich der Kranausleger über dem Kunststoff-Institut (KIMW) wieder. Zur Erleichterung von Geschäftsführer Stefan Schmidt scheint der Richtfest-Termin fürs Polymer Training Centre (PTC) am 26. April damit zu halten sein.

Zum Richtfest wird NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin erwartet. Die Fertigstellung ist inzwischen für Dezember geplant. Ursprünglich hatte man gehofft, im Sommer einziehen zu können. Nun wolle man wenigstens den Branchentag am 18. Mai „schon im Rohbau begehen“.

Mit dem zum Teil vom Land NRW und der EU geförderten Neubau für rund 5,2 Millionen Euro gewinnt das Kunststoff-Institut Platz fürs Technikum, für Laboratorien, Seminar- und Büroräume. Herzstück ist ein Internat, in dem Seminarteilnehmer und Auszubildende aus anderen Städten und Ländern für die Dauer der Aus- und Weiterbildung wohnen können. Die mehr als 200 Mitgliedsbetriebe der Branche, die das Kunststoff-Institut fördern und nutzen, finden damit in Lüdenscheid künftig noch bessere Möglichkeiten für ihren technischen Nachwuchs.

Begleitet war das ehrgeizige Projekt allerdings von mancher Zeitverzögerung. „Die Ausschreibungsszenarien und die damit verbundene Bürokratie fressen sehr viel Zeit und Geld“, musste Stefan Schmidt im Laufe der Zeit feststellen. Wäre hier ein normaler Bau in Eigenregie entstanden, „dann wären wir schon längst drin“, glaubt er – zumindest seit Ende 2016. Den Zuwendungsbescheid habe man im November 2015 erhalten; aber erst fast ein Jahr später, am 17. Oktober 2016, habe der 1. Spatenstich mit dem Bürgermeister erfolgen können. Die vorgeschriebene Ausschreibungspraxis habe alles sehr verzögert. Unnötigerweise, wie er findet. Jeder Bauherr, der einen erheblichen Teil selbst investiere – die Förderung beträgt 2,8 Millionen Euro –, habe Interesse daran, dass der Bau sparsam und zügig fertiggestellt werde. Statt dessen habe man mittlerweile zusätzliche Kosten. Das Institut habe in Erwartung der baldigen Erweiterung 25 Mitarbeiter neu eingestellt, die nun in für die Übergangszeit eigens angemieteten Büros untergebracht werden mussten.

„Das werden wir natürlich platzieren“, sagt Schmidt und hat damit bereits ein Thema für den Ministerbesuch beim Richtfest gesetzt. Dass sich die Abläufe nicht mal eben ändern lassen, ist ihm bewusst und würde auch in diesem Fall ohnehin nichts mehr nutzen. Dennoch: „Das muss anders laufen.“