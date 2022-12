Deadline für Hybrid-Förderung: Kfz-Zulassungsstelle macht Sonderschicht

Von: Fabian Paffendorf

Aufgrund einer Besonderheit in der Förderrichtlinie für den „Umweltbonus“ mussten Mitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises am Donnerstag eine Sonderschicht einschieben. Ansonsten hätten zahlreiche Autokäufer keine Prämien mehr bekommen.

Lüdenscheid / Iserlohn – Um die Verbreitung von E-Mobilität und Hybrid-Fahrzeugen zu fördern, gibt’s vom Staat bares Geld für die Käufer entsprechender Autos – soweit jedenfalls die Theorie. Aber aufgrund eines bestimmten Punktes in den Förderrichtlinien musste der Märkische Kreis nun einen Notdienst zwischen den Jahren bei der Kfz-Zulassungsstelle einrichten, damit die Märker noch eine Chance auf den vollen Betrag „Umweltbonus“ haben.

Eigentlich – und das war seitens der Kreisverwaltung unlängst kommuniziert worden – sollten die Kreishäuser in Lüdenscheid und Iserlohn zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleiben. Nun mussten am Donnerstag aber trotzdem zehn Verwaltungsmitarbeiter der Kfz-Zulassungsstelle das Bürgerbüro in Iserlohn besetzen, denn andernfalls wären zahlreiche Käufer von Neu- und Gebrauchtwagen auf Kosten sitzen geblieben, deren Erstattung durch den Bund im Vorfeld des Autokaufs eigentlich in Aussicht gestellt worden war. Anders als in vielen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten, war dieser besondere „Notdienst“ vonseiten des Landrats kurzfristig eingerichtet worden, wie Kreissprecherin Ulla Erkens auf LN-Anfrage bestätigt.

Warum nun der Kreis die sprichwörtlichen Kohlen aus den Feuer holen muss, ist schnell erklärt, denn dort hat der Bund sie in Form des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) mit einem gewichtigen Passus in den Förderrichtlinien platziert. Die Prämie für E-Fahrzeuge (9000 Euro) wird nur noch bis 31. Dezember 2022 in voller Höhe ausgezahlt, die Prämie für Plug-In-Hybriden (6750 Euro) gibt’s im neuen Jahr dann überhaupt nicht mehr. Die Crux: Nicht etwa das Bestelldatum des Fahrzeugs ist für die Prämierung ausschlaggebend, sondern das Datum der Zulassung.

„In Verbindung mit den weiterhin anhaltenden, langen Lieferzeiten für Neuwagen hat das ein Chaos angerichtet“, sagt Nina Trimpop vom Lüdenscheider Skoda-Vertragspartner Autohaus Trimpop. So hätten sich auch Kunden, die an den Hybrid-Modellen, die in den Skoda-Baureihen Superb oder Octavia angeboten werden, Interesse hatten, mitunter davon wieder distanziert. „Es geht um nicht wenig Geld und daher hat die Situation mit den Prämien bei manchen die Finanzierungspläne durcheinandergebracht“, sagt Trimpop. Wobei der Automarkt derzeit für Kunden ohnehin allerlei Herausforderungen bereithalte. So habe man vor Corona-Pandemie, Halbleiterkrise und Ukraine-Krieg nur bis zu acht Wochen auf den neuen Wagen warten müssen, mittlerweile sei bei Bestellungen längst ein Jahr Wartezeit der Normalfall.

Im Gegensatz zu anderen staatlichen Förderungen beim Autokauf ist es auch für die Autohauschefin Trimpop nicht nachvollziehbar, dass bei den Bafa-Prämien nicht anders agiert worden sei. „Immerhin hatte man die Richtlinien im Gegensatz zu ihrer ursprünglich angedachten Form nochmals angepasst. Denn dort hätten Käufer die 50-prozentige Nutzung der Elektro-Batterie nachweisen sollen“, erklärt sie.

Umso erfreulicher sei aber, dass Landrat Marco Voge den Notdienst der Kfz-Zulassungsstelle des Kreises eingerichtet habe, damit jene, die auf die Prämie hofften, noch die Zulassung ihres neuen Autos im alten Jahr regeln konnten. Es seien nicht wenige gewesen, die vom Angebot Gebrauch gemacht hätten, wie Kreissprecherin Ulla Erkens auf Anfrage bestätigt: „Zwischen 8 und 11 Uhr wurden am Donnerstag insgesamt 32 Neufahrzeuge zugelassen“.