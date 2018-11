Keyless-Go ausgetrickst? Schon wieder Luxus-BMW in Lüdenscheid vor Haustür entwendet

Lüdenscheid - Zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit wurde in Lüdenscheid ein Luxus-BMW gestohlen. Der Wagen war direkt vor der Haustür in der Parkstraße abgestellt.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW Kombi M550d x-drive Touring mit dem amtlichen Kennzeichen MK-LI-111. Der Wagen ist ein Jahr alt, hat 400 PS und einen Wert von 80.000 Euro.

Die Täter schlugen in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 3 Uhr, zu. Die Schlüssel waren noch vorhanden. Vermutet wird, dass die Diebe das Keyless-Go-System des Oberklasse-Fahrzeugs für den Diebstahl austricksten. Die Masche ist bekannt. Dazu verwenden die Diebe einen Reichweiten-Verstärker, um das Signal des im Flur abgelegten Schlüssels bis ins Fahrzeug zu verlängern. Dadurch lässt sich die Tür öffnen. Mit dem Drücken des Start-Knopfs startet der Motor, weil das System meint, der Schlüssel wäre im Fahrzeug.

Bereits in der vergangenen Woche wurde ein BMW X5 an der Haydnstraße entwendet. Er verfügte über ein Keyless-Go-System. Mindestens ein weiterer versuchter Diebstahl in Lüdenscheid ist der Polizei bekannt.