Indoor-Kettcar-Parcours feiert Premiere

Lüdenscheid - Am Samstag, 10.November, besteht in der Zeit von 13 bis 16 Uhr zum ersten Mal für alle Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren die Möglichkeit, in einer Halle des BHG-Gewerbeparks (ehemals PEHA-Gelände) an der Gartenstraße 49 mit den Kettcars der Verkehrswacht Lüdenscheid durch einen großen Indoor-Parcours zu fahren.