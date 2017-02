Sarti-Blues mit großem Repertoire

Lüdenscheid - „Wollt ihr Party?“, fragte Bernd Müller vom Duo Sarti-Blues die Besucher in Grafs Galerie ziemlich am Anfang des Abends. Die Antwort war etwas verhalten – und der Begriff „Party“ war wohl für das folgende Konzert des Duos auch nicht ganz angebracht. Was kam, war ein Auftritt, der von zwei im Duett gut gespielten akustischen Gitarren und einem großen Repertoire an unterschiedlichen Songs geprägt war.

Überrascht wurden die Zuhörer, als Müllers Musiker-Kollege Uli Roser plötzlich eine englische Ansage mit tiefer Stimme machte. Erst durch das darauf folgende Stück „Everybody Needs Somebody“ von den Blues Brothers erkannte man eine Szene aus dem gleichnamige Film. Bernd Müller gab zu den Liedern kleine Einführungen, und so erfuhr man, dass die beiden nicht nur Fans, sondern auch echte Kenner der Musikszene der verschiedenen Jahrzehnte sind.

In angenehmer Atmosphäre konnten die Gäste in Grafs Galerie Songs aus den 60er-, 70er- und 80er-Jahren hören. In dem gut gefüllten Raum spielten die beiden Hobby-Musiker zum Beispiel „I’m A Believer’ von den Monkees, „Let’s have A Party“ von Wanda Jackson, „Down The Dustpipe“ von Status Quo oder auch einen großen Hit der beginnenden 60-er: „Da Doo Ron Ron“ von den Cristals.

Frank Hulla, einer der Betreiber der Grafs Galerie, möchte gerne weitere musikalische Events veranstalten, zum Beispiel mit der Gruppe Honigmut.