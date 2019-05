Keine Zukunft für die Skatehalle am Jahnplatz: Was kommt jetzt?

Neues Angebot geplant

+ © Maximilian Birke Die Skatehalle am Jahnplatz: Zum 31. Dezember wird hier der Betrieb eingestellt. © Maximilian Birke

Lüdenscheid - Die fehlenden Strom- und Wasseranschlüsse in der Skatehalle am Jahnplatz führten in der Vergangenheit schon öfter zu Diskussionen, ob der Betrieb zukunftsfähig ist. Nun ist klar: Zum Ende des Jahres ist Schluss. Allerdings plant die Stadt ein neues Angebot für Skater.