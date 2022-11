Sicherlich kein Kahlschlag im Loher Wäldchen

Keine Zukunft für Buchen: Loher Wäldchen wird sein Gesicht verändern

Von: Thomas Machatzke

Das Loher Wäldchen als grüne Rückzugsoase zwischen Altstadt und Schützenplatz Loh wird sein Aussehen in Zukunft stark verändern. Die Buchen seien dem Klimawandel nicht mehr gewachsen. © Cedric Nougrigat

Die Planungen für den Stadtgarten laufen gerade erst mit den in Kürze zur Verfügung stehenden Ideenskizzen an, da hat die Stadt Lüdenscheid bereits die nächste innerstädtische Baustelle auf dem Plan. Auch das Loher Wäldchen als grüne Rückzugsoase im Stadtkern „wird sein Gesicht verändern“, stellte Marcus Müller, Leiter des Fachbereichs Klima und Umwelt, am Mittwoch im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz fest.

Lüdenscheid - Die Buchen im kleinen Wäldchen zwischen Breslauer Straße und Loher Straße sind zwar über eine gefühlte Ewigkeit zu eindrucksvollen Erscheinungen angewachsen – nun indes sind sie offensichtlich dem Klimawandel nicht mehr gewachsen. Müller berichtete im Ausschuss von ersten Rückschnittarbeiten, weil die Trockenheit den Buchen arg zugesetzt habe. „Das sieht nicht schön aus“, stellte Müller fest, „die meisten Bäume werden verschwinden. Die ersten Bäume an der äußeren Seite sind weg, und damit auch der Schutz für die Bäume im Inneren des Wäldchens, die nun in den Trockenperioden der Hitze noch stärker ausgesetzt sein werden.“ Kurzum: Die Prognosen für das kleine Wäldchen sind nicht gut.

Aufforsten oder neues Konzept?

„Die Überlegung ist nun, wie man mit der Fläche umgeht“, stellte Müller fest, „soll man einfach aufforsten oder muss es ein ganz neues Konzept geben? Wir haben dazu auch schon Gespräche mit der Bevölkerung geführt. Bisher eher in Einzelgesprächen, aber eine größere Bürgerbeteiligung ist möglich.“



Müller verwies auf das beispielhafte bürgerschaftliche Engagement bei der Weiterentwicklung der Waldbühne. Ähnliches erhofft er sich auch für diesen Platz, an dem der gemeine Lüdenscheider gerne verweilt, der mit seinem Spielplatz auch für Familien ein beliebtes Ziel ist.



Sicherlich kein Kahlschlag im Loher Wäldchen

Der Vorsitzende des Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, Jens Voß (SPD), stellte nicht nur den hohen Stellenwert des Loher Wäldchens heraus („Ich bin gespannt, welche Lösungen sich finden, es wird sicherlich kein Kahlschlag!“). Er erinnerte auch daran, dass gerade dieses Wäldchen in der Vergangenheit als Märchenwald fester Bestandteil der Lichtrouten gewesen ist. „Wenn der Wald nun ausgedünnt wird, stellt sich die Frage, ob man ihn dann für die Lichtrouten in Fragmentierungen ausleuchten wird.“ Voß erinnerte in diesem Kontext daran, dass es einen Antrag gibt, zwei Eingänge des kleinen Wäldchens mit Lichtinstallationen auszuleuchten. Zum Sachstand bei diesem Antrag wusste Marcus Müller am Mittwoch aber ad hoc nichts zu sagen.