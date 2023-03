Keine Vollsperrung: Kreuzung am Kreishaus wird saniert 

+ © Popovici Die Kreuzung am Kreishaus wird noch in diesem Monat saniert. Während der Bauarbeiten wird das Linksabbiegen von der Heedfelder Straße auf die Rahmedestraße nicht möglich sein. © Popovici

Die Kreuzung Heedfelder Straße/ Rahmede Straße am Kreishaus wird saniert. Die Bauarbeiten sollen in zwei Etappen stattfinden. Eine Vollsperrung ist nicht vonnöten

Lüdenscheid – Die Kreuzung Heedfelder Straße/Rahmedestraße am Kreishaus muss saniert werden (wir berichteten). Nun steht auch der konkrete Zeitplan für die Instandsetzungsarbeiten.

Der direkt vor dem Kreishaus liegende Knotenpunkt befindet sich derzeit in einem miserablen Zustand. Die Verkehrslast hat durch die Sperrung der A45-Rahmedetalbrücke und den damit einhergehenden Umleitungsverkehr auch in diesem Bereich in den vergangenen rund 15 Monaten noch einmal enorm zugenommen. Das hat seine Spuren hinterlassen. Der Kreuzungsbereich ist gespickt mit Schlaglöchern und Teer-Flicken vorhergegangener Reparaturmaßnahmen.

Die Instandsetzung der Kreuzung soll laut Olaf Bühren von Straßen.NRW in zwei Etappen realisiert werden. Zuerst werde die stadtauswärts führende Fahrspur der Heedfelder Straße bearbeitet. Dafür ist der Zeitraum von Donnerstag, 23. März, bis Sonntag, 26. März, angesetzt. In der Woche darauf – vom 30. März bis zum 2. April – werde dann die Fahrbahn stadteinwärts angegangen. Jeweils am Montag darauf erfolge im Laufe des Vormittags die Freigabe für den Verkehr.

Da an den Sonntagen noch Teerarbeiten stattfinden sollen, könne es an den Montagen zu Verzögerungen kommen. Die Fahrbahnmarkierungen können erst auf der erkalteten Straßendecke aufgetragen werden.

Es ist trotzdem mit Einschränkungen im Verkehr zu rechnen

Der Baustellenbereich soll sich von der Brücke über die Lösenbacher Landstraße bis ungefähr auf die Höhe der Carglass-Filiale an der Heedfelder Straße erstrecken. Für die Dauer der Arbeiten soll der Verkehr in beide Richtungen jeweils einspurig auf der nicht im Bau befindlichen Straßenseite geführt werden.

Eine Vollsperrung des Kreuzungsbereichs sei zwar nicht nötig. Dennoch wird es vorübergehend Einschränkungen geben. In der Zeit des ersten Bauabschnitts (23. März bis 26. März) wird die Zu- und Abfahrt zur Rahmedestraße komplett gesperrt sein. Anders sieht es während des zweiten Bauabschnitts (30. März bis zum 2. April) aus. Dort wird dann zumindest sowohl das Rechtsabbiegen von der als auch auf die Rahmedestraße möglich sein. Zwischen den beiden Bauabschnitten sei die Zu- und Abfahrt von der Heedfelder Straße zur Rahmedestraße uneingeschränkt möglich.

Um die Erreichbarkeit des Kreishauses durchgehend während der Sanierung gewährleisten zu können, werde es zwischen dem 30. März und 2. April eine Behelfseinfahrt dorthin geben.