Deshalb sind in Lüdenscheid keine Trauungen am 18.8.18 möglich

Im Alten Amtshaus wird es am 18.8.18 keine Trauungen geben.

Lüdenscheid - Zahlenspiele im Datum sind für so manche Paare ein guter Grund, sich solche besonderen Tage als Hochzeitsdatum auszusuchen. Doch während der 18. August (18.08.2018) in den Standesämtern anderer Städte und Kommunen bereits ausgebucht ist, müssen sich Lüdenscheider Brautpaare einen Ausweichtermin aussuchen.

Denn: „Der 18. August fällt auf einen Samstag, damit wären Trauungen nur im Alten Amtssaal in den Städtischen Museen möglich. Doch aufgrund einer Veranstaltung geht dies an diesem Tag nicht“, erläutert Fachdienstleiter Jürgen Gößlinghoff. Museumsleiter Dr. Eckhard Trox erklärte auf Anfrage, dass für dieses Datum eine Reservierung für eine größere Veranstaltung vorläge (vorbehaltlich der Brandschutzauflagen), die sich im Hinblick auf Aufbau/Lärmbelästigung etc. mit den Trauungen überschneide.

Ambiente-Trauungen im Alten Amtssaal wird es in diesem Jahr aber dennoch geben – und sie erfreuen sich einer großen Beliebtheit: Von den zehn angebotenen Daten von April bis September sind laut Homepage der Stadt bereits sieben ausgebucht. Lediglich am 1., 8. und 29. September ist noch eine Ambiente-Trauung möglich – neben den regulären Trauungen wochentags im Rathaus und seinem neu gestalteten Standesamt.

Für das vergangene Jahr verzeichnen die Statistiker im Lüdenscheider Standesamt übrigens einen Anstieg der Trauungen: Traten im Jahr 2016 noch 316 Paare vor den Traualtar, waren es im vergangenen Jahr 337.