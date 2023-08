Zu wenig Praktikumsplätze: Berufsfortbildungswerk schlägt Alarm

Von: Thomas Machatzke

Teilen

Ugur Demetgül an seinem Schreibtisch im Berufsfortbildungswerk an der Heedfelder Straße: Die Suche nach Praktikumsplätzen ist eine große Herausforderung. © Thomas Machatzke

Das Berufsfortbildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat einen stark besetzten Ausbildungsjahrgang am Start und sorgt sich nun, dass nicht alle Auszubildenden den nötigen Praktikumsplatz bekommen. Die Lage ist schwierig.

Lüdenscheid - Seit einigen Monaten leitet Ugur Demetgül das Berufsfortbildungswerk (bfw) des Deutschen Gewerkschaftsbundes an der Heedfelder Straße in Lüdenscheid. Dieser Tage nun muss sich Demetgül mit einer besonderen Herausforderung befassen. Gemeinsam mit dem neuen Jahrgang, der beim bfw ausgebildet wird, geht es darum, für jeden einzelnen Teilnehmer einen Praktikumsplatz zu finden. Das ist gar nicht so leicht.

„Viele Unternehmen jammern über den Fachkräftemangel,“ sagt Ugur Demetgül, „dann müssten sie doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass ausgebildet wird.“ Beim bfw sind in diesem Jahrgang 48 Frauen und Männer gelandet, die kaufmännisch oder als Lagerist ausgebildet werden sollen. Am Ende der Ausbildung sollen mit einem staatlichen Abschluss Industriekaufleute, Bürokaufleute oder Fachkräfte für Lagerlogistik für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Fachkräfte, die aus dem gesamten märkischen Südkreis kommen, aus Lüdenscheid, Halver, Altena, Plettenberg, Werdohl. Fachkräfte, die den Mangel in Lüdenscheid, Halver, Altena, Plettenberg, Werdohl und anderswo lindern könnten.

Es sind zum Teil verkürzte Ausbildungen. Auch Umschulungen für die, die in ihrem alten Job auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr gefunden haben. Der Theorieanteil in der Ausbildung ist hoch, an der Heedfelder Straße werden die Teilnehmer „beschult“, doch um am Ende einen Abschluss vorzuweisen, müssen sie eben auch die praktische Zeit in den zwei Jahren der Ausbildung vorweisen. Der praktische Teil: Das sind sechs Monaten in einem Unternehmen. Im Januar geht es mit dem ersten Praktikum los.

Zu wenig Praktikumsplätze: Berufsfortbildungswerk schlägt Alarm

„In dieser Woche werden Bewerbungen geschrieben“, sagt Ugur Demetgül. „Nur wenige unserer Teilnehmer haben bereits einen Praktikumsplatz sicher. Durch den Erlass der Agentur für Arbeit für berufsvorbereitende Maßnahmen für Schüler wird es immer schwieriger, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Es gibt einfach nur noch wenige Plätze.“

Für Demetgül ist das vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ein Unding – und zudem fürs bfw ein echtes Problem. „Ohne Praktikum geht’s nicht, da wird man gar nicht zur Prüfung zugelassen,“ sagt er, „das ist existenziell. Wir haben bis jetzt immer alle Auszubildenden bei uns unterbringen können, aber es zeichnet sich ab, dass es in diesem Jahr schwierig werden könnte. Wir sind auf diese Kooperationen angewiesen.“ Demetgül erklärt, dass die Unternehmen diese Praktikanten eigentlich „nur“ beschäftigen müssen. Übers Amt sind sie versichert. Das Amt bezahlt auch die Umschulungen. „Es kostet die Betriebe nichts,“ sagt er, „und eigentlich ist es doch für die Firmen ein Vorteil, wenn sie über so ein Praktikum potenzielle Mitarbeiter herausfiltern können. Man hat zweimal drei Monate, um einen Menschen kennenzulernen und zu entscheiden, ob dieser dem Unternehmen helfen könnte. Besser geht es doch eigentlich nicht.“

Der Jahrgang im Sommer 2023 im bfw ist mit seinen 48 Frauen und Männern ein besonders starker. Das kommt dazu. Eigentlich werden an der Heedfelder Straße in einem Jahrgang 30 bis 40 Teilnehmer ausgebildet. „Die Nachfrage ist einfach da,“ sagt Demetgül, „deshalb sind wir ans Limit gegangen.“ Nun hofft er, dass genügend Unternehmen mitziehen, damit dieser große Jahrgang auch viele erfolgreiche Absolventen hervorbringt. „Alle wollen neue Fachkräfte. Wir bemühen uns, sie zu liefern“, sagt Ugur Demetgül. „Aber dafür brauchen wir Hilfe, genau dafür wollen wir nun frühzeitig sensibilisieren.“

Fabian Ferber: „Bedarfe sind da, es muss jetzt ausgebildet werden“

„Es gibt Unternehmen, die wenig ausbilden“, sagt Fabian Ferber , Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis und SPD-Chef in Lüdenscheid.

, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall im Kreis und SPD-Chef in Lüdenscheid. „Objektiv ist es so, dass mehr ausgebildet werden müsste, wenn man sieht, wie viele Arbeitskräfte in den nächsten fünf Jahren ausscheiden.“

Ferber wünscht sich generell in der Ausbildung neuer Fachkräfte mehr Engagement von den Unternehmen. Die Vorstellung, dass die Auszubildenden schon praktisch fertig von der Schule kämen, sei falsch. Man müsse hier über neue Ausbildungskonzepte sprechen.

mehr Engagement von den Unternehmen. Die Vorstellung, dass die Auszubildenden schon praktisch fertig von der Schule kämen, sei falsch. Man müsse hier über sprechen. Ferber berichtet von Hauptschülern, die bei 40 Bewerbungen nichts gefunden hätten. Hier müsse ein Umdenken stattfinden. „Jetzt sind die Bedarfe da,“ sagt Ferber, „und dafür wird definitiv zu wenig ausgebildet.“