Keine Parkplätze, aber Shuttlebus?

Lüdenscheid - „Die VHS ist ein großes Thema“, sagte Monika Schwanz, und das galt für den Jahresrückblick auf die Aktivitäten der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen ebenso wie für die Vorschau auf 2018. Denn nach wie vor sind die Behindertenvertreter unzufrieden mit der Aussicht, dass die VHS im Alten Rathaus zwar barrierefrei umgebaut werden soll, aber der Weg dorthin weiterhin viele Hürden hat, vor allem für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer.

„Wie kommen Menschen mit Behinderungen überhaupt zur VHS hin?“ hatte die ehrenamtliche Behindertenbeauftragte Mitte Oktober in einem Brief an Bürgermeister Dieter Dzewas geschrieben. Unter anderem hatte sie dabei auf die Landesbauordnung verwiesen, wonach „geeignete Stellplätze für Menschen mit Behinderungen in ausreichender Zahl und Größe hergestellt werden müssen. Diese Stellplätze sollen in der Nähe der barrierefreien Eingänge angeordnet werden“.

Nach Auskunft der Stadt allerdings „benötigt die Feuerwehr den gesamten Platz vor der VHS“. Das starke Gefälle der Wilhelmstraße und der unebene Boden mache Menschen mit Behinderungen den Weg zum Eingang schwer. Doch auch sie, so betont Monika Schwanz, hätten ein „Recht auf Bildung und darauf, dass sie zugänglich sein muss“.

In seiner Antwort findet der Bürgermeister die Bedenken „durchaus berechtigt, jedoch sind der Barrierefreiheit in Lüdenscheid auch natürliche Grenzen gesetzt“. Auswege könne ein geplantes „Mobilitätskonzept“ für die Altstadt aufzeigen. Hier solle unter anderem der Einsatz eines Shuttlebusses geprüft werden. So oder so solle die Wilhelmstraße barriereärmer werden; der Planungswettbewerb zum Altstadtumbau, in dem die Erreichbarkeit eine besondere Bedeutung habe, werde Anfang 2018 durchgeführt. Klar sei aber auch: „Die Einrichtung von Stellplätzen in unmittelbarer Nähe der VHS scheidet auf Grund der erforderlichen Aufstellflächen (inkl. Schleppkurven) für die Feuerwehr aus.“

Johannes-Busch-Wohnverbundsleiter Thomas Cordt kennt das Problem längst aus dem Alltag. Hausbewohner besuchten regelmäßig einen VHS-Kurs. Das funktioniere tatsächlich nur mit Eins-zu-eins-Begleitung.