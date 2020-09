Keine natürliche Ursache: Polizei versucht Schicksal von Zwergkaninchen zu klären

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid versucht einen außergewöhnlichen Diebstahl aufzuklären. Auf Nachfrage schließt die Polizei eine natürliche Ursache des Verschwindens aus.

Laut Polizeibericht wurde erst jetzt bekannt, dass unbekannte Diebe in der Nacht vom 28. auf den 29. August 2020 auf dem Grundstück an der Straße Am Südhang aus einem Außengehege ein Zwergkaninchen stahlen.

Eine natürliche Ursache schließt die Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand aus. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass das Zwergkaninchen ausgebüxt ist oder durch ein Raubtier oder ein Raubvogel getötet wurde.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Tieres nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990 entgegen. Eine Beschreibung des Tiers liegt nicht vor.