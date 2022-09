Keine Freigabe: Neuer Impfstoff ist da, wird aber im MK nicht verimpft

Verantwortliche im MK warten auf Empfehlung der Impfkommission

Der neue Impfstoff von Moderna ist zwar verfügbar, wird im Märkischen Kreis aber noch nicht verimpft.

Eigentlich war alles vorbereitet, die ersten Impfwilligen hatten bereits Interesse angemeldet - doch dann kam der Stopp: Der neue angepasste Omikron-Impfstoff ist zwar verfügbar, wird aber noch nicht verimpft.

Märkischer Kreis – Es war alles vorbereitet. In einer Impfstelle des Deutschen Roten Kreuzes am Luftschiffhangar in Mülheim an der Ruhr sollte ab Sonntag (18. September) der neue angepasste Omikron-Impfstoff als Auffrischungsimpfung gegen Corona verimpft werden. Zahlreiche Impfwillige wollten sich vor dem Herbst den zweiten „Booster“ holen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte den Beginn der Impfaktion öffentlichkeitswirksam angekündigt.

Doch die Stadt Mülheim stoppte kurzfristig die Impfaktion wie viele andere Städte und Kreis im ganzen Land. Der neue Impfstoff sei zwar in Mülheim inzwischen vorrätig, dürfe aber nicht gespritzt werden, heißt es in Mülheim. Der Grund: Ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) hält die Stadt Mülheim das neue Vakzin zurück. An der Impfstelle im Ruhrgebiet gab es entsprechend enttäuschte Reaktionen.



Auch im Märkischen Kreis ist der an Omikron angepasste Impfstoff von Moderna, der auf der Omikron-Variante BA.1 und dem Urtyp basiert, seit der vergangenen Woche vorrätig, wird aber noch nicht verimpft, wie Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage mitteilte. Ohne Stiko-Empfehlung keine Impfung – so die kurze Formel, die auch für die Mitarbeiter im Kreishaus gilt.

Warten auf die Entscheidung der Impfkommission

Dort wartet man auf die Entscheidung der Impfkommission, die zuletzt in der vergangenen Woche tagte, bislang aber noch kein grünes Licht gegeben hat. „Wer genau sich mit den an Omikron angepassten Impfstoffen impfen lassen soll, ist weiterhin nicht bekannt“, sagt Bange. Der Kreis erhofft sich von der Stiko-Empfehlung auch konkrete Aussagen dazu, wie lange der Abstand zu einer Infektion beziehungsweise der Impfabstand sein soll.



Die neuen Impfstoffe von Moderna liegen bereit, sind aber nur 30 Tage haltbar. Ab Dienstag (20. September) werden zudem die Lieferungen der neuen Impfstoffe von BionTech/Pfizer im Märkischen Kreis erwartet. Doch wer die vierte Impfung mit den neuartigen Vakzinen haben möchte, muss sich noch gedulden.

Nachfrage nach neuartigen Vakzinen noch überschaubar

Wobei die Nachfrage im Märkischen Kreis noch überschaubar ist, wie Kreissprecher Bange nach Rücksprache mit dem Fachbereich Gesundheit sagt. „Es gibt am Impfbulli des Kreises sowie an der Partnerimpfstelle in Hemer einzelne Nachfragen, warum der neue Impfstoff noch nicht verimpft wird. Wir verweisen dann sachlich auf die Stiko-Empfehlung, die für uns maßgeblich ist. Unmutsäußerungen und Beleidigungen hat es bislang – zum Glück – nicht gegeben.“