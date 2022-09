Keine Chance für Gegenverkehr im Lüdenscheider Rathaustunnel

Von: Olaf Moos

Wenn die südliche Röhre (rechts) ab Ostern geöffnet ist, soll der Verkehr dort in zwei Richtungen fließen, lautete eine Forderung aus der Kommunalpolitik. Daraus wird aller Voraussicht nach nichts werden. © Cedric Nougrigat

Es war ein Versuch wert, aber es klappt nicht – unter diesem Motto bewertet der SPD-Ratsherr und Landtagsabgeordnete Gordan Dudas das Ergebnis seiner Bemühungen, die südliche Röhre des Rathaustunnels nach deren Sanierung zu Ostern 2023 für den Zweirichtungsverkehr freizugeben.

Lüdenscheid - Offiziell hat der Politiker nach eigenen Worten noch keine Antwort auf seine Schreiben an NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer erhalten. „Aber ich habe zwischenzeitlich mehrere Gespräche geführt und erfahren, dass ein Begegnungsverkehr für den Landesbetrieb aus mehreren Gründen nicht in Betracht kommt.“

Die Argumente der Fachleute beziehen sich laut Dudas unter anderem auf die Verkehrssituation an der Tunnelmündung Sauerfeld. „Das Rechtsabbiegen vom Sauerfeld in den Tunnel wäre für Fahrer von Lastwagen oder Linienbussen kaum möglich, ohne auf die Gegenfahrbahn zu geraten.“

Der Kurvenradius sei zu eng. Der „Haltebalken“ für Fahrer, die aus Richtung Altenaer Straße kommen, müsste viel zu weit in den Tunnel hinein verlegt werden.



Ein weiterer Grund, Gegenverkehr in der Südröhre abzulehnen: Die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Altenaer Straße kämen, hätten an der Tunnelausfahrt die Möglichkeit, in drei Richtungen weiter zu fahren – links zur Oberstadt, geradeaus auf die Kölner Straße oder rechts auf die Weststraße.

Doch alle müssten sich eine einzige Fahrspur teilen. Lange Rückstaus im Tunnel wären nach Einschätzung der Planer programmiert. Gordan Dudas: „Trotz meiner Bemühungen kann ich das nachvollziehen.“