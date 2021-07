Kein Strom in Brügge: Stadt Lüdenscheid richtet Notfallzentrum ein

Hochwasserfolgen

+ © Sven Prillwitz Im Lüdenscheider Integrations- und Begegnungszentrum (LIBZ) an der Parkstraße hat die Stadt ein Notfallzentrum eingerichtet. © Sven Prillwitz

Die Stromversorgung in Teilen des Stadtteils Brügge ist weiterhin unterbrochen. Die Situation wird noch bis Freitag, 16. Juli, andauern, da einige Keller auf der Volmeseite weiterhin unter Wasser stehen.

Lüdenscheid - Die Stadt Lüdenscheid hat daher ein Notfallzentrum im Integrations- und Begegnungszentrum (LIBZ) an der Parkstraße 158 in der ehemaligen Grundschule Schöneck eingerichtet. Dort können sich Anwohner mit benötigten Alltagsdingen versorgen und in Notfällen in der angrenzenden Turnhalle übernachten. „Etwa 150 Personen sind von der Stromabschaltung betroffen“, sagt Stadtsprecherin Marit Schulte. Die Bewohner werden per Handzettel über das Angebot informiert.

Im Zentrum können sich Betroffene mit heißen und kalten Getränken sowie Essen versorgen. In der Cafeteria kann Babynahrung zubereitet werden, zudem ist eine stundenweise Kinderbetreuung möglich.

Shuttlebus für Anwohner

Die Stadt setzt Shuttlebusse ein, um Anwohner ohne eigenes Fahrzeug in die Parkstraße zu bringen. Der Transfer beginnt um 18 Uhr vor der Firma Flühs Ecke Volmestraße / Lösenbacher Landstraße - auch der Rückweg wird angeboten. Der Service wird bis 23 Uhr angeboten.

Weitere Fragen können über die geschalteten Notfall-Rufnummern 0 23 51 / 17 19 11 und 0 23 51 / 17 19 12 gestellt werden.