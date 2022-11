Kein Geld für mehr Sicherheit in der Stadt?

Von: Thomas Machatzke

Teilen

In der aktuellen Lage gibt der Haushalt die notwendigen 600 000 Euro nicht ohne Weiteres her. © dpa

Der Kommunale Ordnungsdienst wäre eine finanziell anspruchsvolle Position im Haushalt der Stadt Lüdenscheid. Das Geld, das man dafür in die Hand nehmen muss, hat die Stadt aber nicht mehr so einfach.

Lüdenscheid – Wenn sich die Mitglieder des CDU-Fraktion des Lüdenscheider Stadtrates in Meschede zur Haushalts-Klausurtagung treffen, wird der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) „ein Schwerpunkt der Klausur“ sein, wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christoph Weiland feststellt. Denn: Der KOD ist eine Art Herzensanliegen der Christdemokraten – im Haushaltsentwurf indes finden die 600 000 Euro, die es jährlich bedarf, um diesen KOD an den Start zu bringen, keine Berücksichtigung.



Zur Erinnerung: Am 30. Mai im Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte Martina von Schaewen, Leiterin des Fachdienstes Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, das Konzept für einen KOD und auch die Vereinbarung für die Ordnungspartnerschaft zwischen Verwaltung in Lüdenscheid und der Polizei vorgestellt. Ein bereits durchaus detailliertes, ambitioniertes Papier für mehr Sauberkeit, vor allem für mehr Sicherheit in der Stadt. Dass es hier Handlungsbedarf gibt, darin waren sich die Fraktionen einig.



Doch der KOD ist finanziell anspruchsvoll. Das Geld, das man dafür in die Hand nehmen muss, hat die Stadt nicht mehr so einfach. Die Haushaltsrede von Kämmerer Sven Haarhaus hat klar aufgezeigt, dass genau gehaushaltet werden muss, wenn es nicht zurückgehen soll in eine Finanzplanung unter kommunaler Aufsicht, sprich in die Haushaltssicherung.



Dreieinhalb Stellen waren für Ordnungsdienst eingeplant

„Aktuell sind nur die dreieinhalb Stellen für den Ordnungsdienst in den Haushalt eingestellt, die fest beschlossen waren“, sagt Sven Haarhaus auf Nachfrage zum KOD, „die Vorlage war im Haupt- und Finanzausschuss und ist zur Beratung in die Fraktionen gegangen. Aber die Finanzierungsfrage für so ein Konzept ist offen. Es geht über die dreieinhalb Stellen hinaus um 600 000 Euro im Jahr. Um dies zu finanzieren, wird man eine Idee entwickeln müssen. In der aktuellen Lage gibt der Haushalt diese 600 000 Euro nicht ohne Weiteres her.“



Dass das Verwaltungspapier am Ende womöglich für den Papierkorb ist, weil dafür kein Geld da ist – mit diesem Gedanken will sich derweil die CDU-Fraktion wohl kaum anfreunden. „Bei der Konzeption war sich die Politik ja eigentlich grundsätzlich einig“, sagt Weiland, „der Beschluss im Mai war einstimmig. Natürlich haben wir alle die Haushaltsrede gehört. Keiner will zurück in den Nothaushalt. Wir müssen uns nun inhaltlich damit auseinandersetzen, wie es funktionieren kann.“ In schwieriger werdenden Zeiten wird die Politik die Ausgaben für die Lüdenscheider Zukunft priorisieren müssen.

Dass in diesem Kontext zuletzt relativ unproblematisch 675 000 Euro für die Kulturveranstaltungen Bautz und Lichtrouten durchgelaufen sind, ist da bemerkenswert. „Ich bin ein Freund des Bautz-Festivals“, sagt Weiland, „aber da sind Zuschüsse in sechsstelliger Höhe relativ leicht genehmigt worden, an anderer Stelle muss man womöglich sparen, wobei ich mich ganz schwer damit tun würde, wenn am Ende Steuern oder Kita-Gebühren erhöht werden müssten.“ Gedanklich ist der CDU-Ratsherr damit mitten in jener Diskussion, die jede Fraktion erst für sich führen muss und dann alle Fraktionen in großer Runde führen müssen. Eine Diskussion, die in diesem Jahr noch einmal ein bisschen intensiver ausfallen dürfte als in den vergangenen Jahren.