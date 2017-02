Kein Geld, daher der Drogentransport: Lüdenscheider vor Gericht

Lüdenscheid - 119 Kilogramm Heroin stellten Zollbeamte in einem Hafen in Kasachstan am 17. September 2015 bei der Überprüfung eines Lastwagens sicher – der Straßenverkaufspreis der Droge hätte in Deutschland bei etwa 6 Millionen Euro gelegen.

Auftraggeber des Transports und Adressat der Sendung soll ein 51-jähriger Lüdenscheider gewesen sein, dem die Staatsanwaltschaft noch die Planung eines weiteren Drogentransports in großem Stil vorwirft: Ende Februar 2016 soll der Mann den Transport von 175 Kilogramm Marihuana und 20 Kilogramm Haschisch aus den Niederlanden in Richtung Türkei organisiert haben – Ware im Straßenverkaufswert von rund 1,5 Millionen Euro.

Zum gestrigen Auftakt des Prozesses im Landgericht Hagen schwieg der Angeklagte, mit dem die deutsche Justiz noch eine alte Rechnung offen hat: Im Jahr 2002 verurteilte ihn das Landgericht Hagen wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Heroin in nicht geringen Mengen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Als er damals vorübergehend noch einmal aus der Untersuchungshaft entlassen wurde, nutzte er die Chance, sich in die Türkei abzusetzen. Dort blieb er so lange, bis die Haftstrafe in Deutschland wegen Verjährung nicht mehr vollstreckt werden konnte.



Mit auf der Anklagebank sitzt ein 46-jähriger Türke, der gestern zugab, dass er bei beiden Touren als Fahrer der Lastwagen unterwegs gewesen war, in denen die Ware versteckt wurde.



Nicht in Untersuchungshaft ist der dritte Angeklagte (44). Der in den Niederlanden lebende Türke gab zu, dass er dort das Verladen der Cannabis-Produkte im Auftrag des Lüdenscheider Hauptangeklagten überwacht hatte. Beide Mittäter versicherten, dass sie in engem freundschaftlichen oder familiärem Kontakt mit dem Lüdenscheider gestanden und ihm deshalb bei den Aufträgen geholfen hätten.



Der 46-Jährige berichtete allerdings von ernsten finanziellen Schwierigkeiten, die ihn zu dem ersten Heroin-Transport aus dem Iran über Kasachstan in die Türkei veranlasst hätten: Einen Privatkredit von 30 000 Euro habe er nicht zurückzahlen können. Von dem Kreditgeber, den er im Gefängnis kennengelernt habe, sei er daraufhin bedroht worden: „Geld zurück oder Mitwirkung an einem Drogengeschäft“, habe die Ansage gelautet. Daraufhin habe er eine Transportfirma in Georgien gegründet und ein Fahrzeug angekauft.



Die Beschlagnahme des Heroins in einem Hafen in Kasachstan verringerte seine Probleme nicht. Nun habe er gehofft, durch die Übernahme der Cannabis-Fuhre aus den Niederlanden seine Geldprobleme lösen zu können. „Ich habe mich dann entschieden, diese Haschisch-Sache zu machen“, sagte er gestern. Gegenleistungen seien mit dem Auftraggeber nicht vereinbart worden. „Es hätte mir gereicht, wenn ich das Problem mit den 30000 Euro losgeworden wäre.“



Der Prozess wird am 22. Februar ab neun Uhr fortgesetzt.



