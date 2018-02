Kein Aufnahmestopp bei der Lüdenscheider Tafel

+ © Eiber Dieter Rabenschlag, Vorsitzender der Lüdenscheider Tafel, ist besorgt über die zurückgehenden Lebensmittelspenden. © Eiber

Lüdenscheid - „Wir schicken niemanden weg“, unterstreicht Hanni Bethke, zweite Vorsitzende der Tafel Lüdenscheid. Verhältnisse wie in der Essener Einrichtung gebe es hier nicht. In der Metropole werden nur noch Bedürftige mit deutschem Pass neu in der Kartei aufgenommen. Hier ist das anders.