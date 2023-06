Kehrtwende: Stadt Lüdenscheid erstattet Anwohnern mehr Geld als vorgesehen

Von: Thomas Machatzke

Die Stadt hat eingelenkt: Nach den umfangreichen Ausfällen bei der Straßenreinigung im Jahr 2022 will sich die Kommune bei den Erstattungen nun doch nicht strikt an den Text der Straßenreinigungssatzung halten. © Rolf Rutzen

Es ist eine überraschende, gleichwohl im Sinne des Bürgers positive Entwicklung in Sachen Straßenreinigung: Die Stadt Lüdenscheid will sich nach den umfangreich im Jahr 2022 ausgefallenen Kehrterminen in manchen Bezirken der Stadt doch nicht strikt an die eigene Satzung halten, sondern die Gebühren nun in größerem Umfang erstatten.

Lüdenscheid – So jedenfalls berichtet es Martin Powierski, der im Olpendahl von den Kehrausfällen stark betroffen war. „Ich dachte, ich bin im Karneval“, hatte Powierski im Februar im Gespräch festgestellt. Seinerzeit hatte ihn ein Anschreiben der Stadt erreicht. Powierski hatte beim STL die Rückerstattung für nicht erbrachte Leistungen in der Straßenreinigung für die Straße Im Olpendahl eingefordert. Der STL hatte Powierski bestätigt, dass an 63 vom 104 geplanten Tagen im Jahr 2022 nicht gereinigt worden war. Und hatte ihm davon vier Tage erstattet: 21,06 Euro. Die Gebühren, die die Stadt trotz nicht erbrachter Leistungen an 59 Tagen einbehielt, lagen im Fall Powierskis bei 310,64 Euro (von 550 Euro im Jahr). „Das ist ein unverschämtes Vorgehen“, hatte Martin Powierski seinerzeit festgestellt.



Das Vorgehen der Stadt war allerdings satzungskonform. Sie muss laut Satzung nur Ausfälle an Tagen erstatten, die über den Ausfallzeitraum eines Monats bei der Reinigung hinausgehen. Das bedeutet praktisch: Wenn die Stadt immer nur einen von acht oder neun Tagen im Monat die Straße kehren würde, käme laut Satzung niemals ein längerer Zeitraum als ein Monat in Folge zusammen. Die Stadt dürfte so die kompletten Gebühren behalten.



„Im Bezug auf die Reinigungskosten-Erstattung ist die Stadt anscheinend auf dem Rückzug“, stellte Powierski nun fest, „wie ich es verstehe, sollen die ausgefallenen Reinigungen abzüglich acht Reinigungen nun alle erstattet werden. Das bedeutet: Von den 64 ausgefallenen Reinigungen würden dann 56 erstattet.“



Als Powierski kürzlich aus dem Urlaub kam, hatte ihn ein Schreiben des Fachdienstes Finanzen, Steuern und Beteiligungen der Stadtverwaltung erreicht. Hier wird eine neue Einordnung der Situation dargelegt, die möglicherweise auch eine Reaktion auf die deutliche Kritik vieler Bürger am satzungskonformen Vorgehen von Stadt und STL ist. „Die Satzungsregelung im Paragraf 8 ‘Unterbrechung der Reinigung’ besagt, dass eine Gebührenerstattung bei einem Reinigungsausfall auf mehr als der Hälfte der zu reinigenden Straßen für die Ausfallzeiten, vom Beginn des zweiten Monats an, auf Antrag erfolgt“, erklärt die Stadt in dem Schreiben, „diese Regelung ist für den Standardfall einer längeren Unterbrechung der Straßenreinigung, beispielsweise, wenn die Reinigung einer Straße durch eine Baustelle nicht erfolgen kann, geschaffen worden. Hierbei handelt es sich regelmäßig um einen zusammenhängenden Zeitraum.“



Die häufigen Ausfälle im Bereich der Straßenreinigung im Jahr 2022, so die Stadt weiter, seien jedoch überwiegend durch häufigen krankheitsbedingten Personalausfall (unter anderem Corona) beim STL und gleichzeitig nicht genügend vorhandenem Vertretungspersonal begründet. Ein längerer zusammenhängender Zeitraum sei so nicht zustande gekommen, weil die Arbeit nach der Genesung wieder aufgenommen worden sei.



Die Stadt verweist darauf, dass es beim STL eine Umorganisation gegeben habe, damit künftig Ausfälle in einem derartigen Umfang nicht mehr vorkommen. „Außerdem soll die Straßenreinigungssatzung bei der nächsten Änderung (voraussichtlich Ende des Jahres) auch im Paragrafen 8 eine andere Erstattungsregelung erhalten“, heißt es weiter.



Es liegt ein grobes Missverhältnis zwischen der erhobenen Gebühr und dem Umfang der in Anspruch genommenen Leistung vor. Dies ist bei der hausinternen Entscheidung berücksichtigt worden!

So weit der Blick nach vorne, doch auch rückwirkend reagiert die Kommune. „Hausintern ist geprüft worden, ob es aufgrund des Ausmaßes des Reinigungsausfalls und der geringen Erstattungsmöglichkeit aufgrund der bestehenden Satzungsregelung rechtlich möglich ist, von dieser Satzungsvorgabe eine Ausnahmeregelung zuzulassen“, heißt es im Schreiben an Powierski, „eine Rechtsprechung gibt es zu dieser vorliegenden Fallkonstellation nicht. Allerdings liegt ein grobes Missverhältnis zwischen der erhobenen Gebühr und dem Umfang der in Anspruch genommenen Leistung vor. Dies ist bei der hausinternen Entscheidung berücksichtigt worden.“



Im Schreiben an Martin Powierski hat die Stadt deshalb mitgeteilt, dass „aufgrund des Ausgleichsverhältnisses“ zwischen erhobener Gebühr und den großen Ausfällen der Reinigungsleistung die derzeit bestehende Satzungsregelung so ausgelegt werde, als habe es sich um einen zusammenhängenden Zeitraum der Reinigungsausfälle gehandelt. Powierski werde in Kürze auf Basis seines fristgerecht gestellten Antrags einen erneuten Berichtigungsbescheid zu den Grundbesitzabgaben, in denen die Straßenreinigung berücksichtigt ist, erhalten.



Fazit: Der Protest von Powierski und anderen Lüdenscheidern hat bei der Straßenreinigung Ergebnisse gezeitigt. Die Stadt beharrt nicht auf den Statuten, sondern handelt im Sinne ihrer Bürger. Auch das ist die Botschaft dieser Entscheidung. Eine gute Botschaft.