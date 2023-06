Katholische Pfarrei St. Medardus lädt zum ersten gemeinsamen Pfarrfest

Von: Bettina Görlitzer

Paul Schuh, Pastor Hans Ferkinghoff, Gabriele Waibel und Roland Beck laden zum Medardusfest ein. © Görlitzer, Bettina

Die Lüdenscheider Katholiken sind bereits seit mehr als zehn Jahren zu einer Pfarrei St. Medardus zusammengefasst und der Prozess des Zusammenwachsens der Gemeinden soll in diesem Jahr deutlich an Fahrt aufnehmen.

Lüdenscheid - Dazu passt es, dass die Pfarrei erstmals zu einem gemeinsamen Pfarrfest einlädt. Unter dem Motto „Mit dir wird St. Medardus bunt“ sind am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Juni, alle Lüdenscheider auf das Gelände rund um die Kirche und das Gemeindehaus Maria Königin am Schättekopf eingeladen.

Das Medardusfest beginnt am Samstag ab 17.45 Uhr mit der Vorabendmesse in der Kirche. Im Anschluss daran bieten die Organisatoren Speisen und Getränke an den Ständen auf dem Kirchplatz und dem Gelände des Kindergartens. Live-Musik aus fünf Jahrzehnten gibt es dazu vom Duo Klangvoll.

Am Sonntag geht es mit der Familienmesse ab 11 Uhr in der Kirche Maria Königin weiter. Danach soll es ein buntes Treiben mit zahlreichen Spielen und Aktionen für Groß und Klein auf dem Festgelände geben. Unter anderem ist ein Spieleparcours geplant. Die Büchereien der Gemeinden organisieren einen Bücherflohmarkt und ein Lesezelt. Auch der Basarkreis des Gemeinde St. Joseph und Medardus wird an einem Verkaufsstand selbst gemachte Socken, Schürzen, Taschen, Deko-Kränze sowie Gestecke aus Seidenblumen anbieten. Auch die Pfadfinder werden sich am Fest beteiligen.

Gedenktag für den Heiligen Medardus

Viele Helfer der Pfarrei warten zudem mit einen großen Angebot an Speisen und Getränken auf. Auch die kroatische Gemeinde wird dabei sein und Cevapcici grillen. Für die Kinder soll es Zuckerwatte geben. Für die Cafeteria am Sonntag werden noch Kuchenspenden erbeten – diese können am Sonntag direkt vor Ort abgegeben werden.

Der Termin für das Fest am ersten Juni-Wochenende wurde nicht zuletzt deshalb gewählt, weil der Gedenktag für den Heiligen Medardus in der Katholischen Kirche am 8. Juni ist.