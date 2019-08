Damit  nicht nur eine übrig bleibt: Katholiken kämpfen für zweite Kirche

Pfarreientwicklungsprozess

Brigitte Denger und Günther Weiß gehören zu den Initiatoren der Unterschriftenaktion.

Lüdenscheid – Noch in diesem Jahr soll die Entscheidung fallen, wo die katholische Pfarrei St. Medardus künftig ihren zentralen Standort für Kirche und Gemeindeleben aufbauen will. Aber nach wie vor gibt es Kritiker, die sich nicht mit nur einer katholischen Kirche in der Stadt abfinden möchten. Eine Gruppe mit rund 16 Aktiven aus den Gemeinden hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Ihr Ziel: Eine zweite katholische Kirche auch über 2030 hinaus für Lüdenscheid zu erhalten.