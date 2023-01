Kassieren ohne zu kehren: Anwohner erhält Geld zurück

Stadt Lüdenscheid

+ © Nelly Raith So soll es sein: Die Straßenreinigung, hier an der Hochstraße in der Oberstadt. Am Breitenfeld indes nahm das STL im vergangenen Jahr rund ein Drittel aller Reinigungstermine aufgrund von Personalengpässen nicht wahr. © Nelly Raith

Die Gebühren für die Straßenreinigung bezahlen die Lüdenscheider Bürger Anfang des Jahres zusammen mit den Grundbesitzabgaben. Doch was passiert, wenn dann gar nicht regelmäßig gereinigt wird? Dann kann erstattet werden, allerdings auf Antrag.

Lüdenscheid – Es war Anfang November, als im Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Grundsteuer-Entlastungen für die Anwohner an der A45-Bedarfsumleitung diskutiert wurden. Kämmerer Sven Haarhaus verwies seinerzeit darauf, dass die Einstufung der Wertminderung des Grundstücks im Kompetenzbereich des Finanzamtes liege. Und die Straßenreinigungsgebühren könne die Stadt Anwohnern nur für den Fall des Nichterbringens der Reinigungsleistung über einen Zeitraum von mehr als einem Monat anteilig erlassen.

Es war einer jener Sätze, die Peter Langels aufhorchen ließ. Denn mit den Straßenreinigungsgebühren hatte er bereits seine eigenen Erfahrungen gemacht. Oder besser: mit dem Nichterbringen von Reinigungsleistungen. Langels ist Rentner und wohnt am Breitenfeld. „Ich bin viel zu Fuß unterwegs“, sagt Langels. In den Sommermonaten auch immer montags, wenn eigentlich am Breitenfeld die Straßenreinigung auf dem Plan steht. Doch Langels traf auf seinen Runden keine Reinigungsfahrzeuge des STL an. Also fragte er eine Nachbarin, die mit ihrem Hund auch regelmäßig ihre Runden dreht. Auch sie hatte kein Reinigungsfahrzeug gesehen.



Also hakte Peter Langels beim STL nach. Dort bestätigte man ihm, dass die Reinigung am Breitenfeld im Zeitraum Juni und Juli und zudem in einer Hälfte des Augustes ausgefallen sei. Der Grund: Engpässe beim Personal. Und nun? Ein Blick in die Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Lüdenscheid gab Aufschluss: Wie Kämmerer Sven Haarhaus später im Fall der Anwohner an der Bedarfsumleitung ausführte, werden die Gebühren bei einem Reinigungsausfall von mehr als einem Monat der „jährlich geschuldeten Reinigungsleistung für die Ausfallzeiten, vom Beginn des zweiten Monats an, auf Antrag erstattet“.



Kassieren ohne zu kehren: Anwohner erhält Geld zurück

Langels also nahm die Auskunft des STL und wandte sich an den Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen der Stadt – und beantragte eine entsprechende Erstattung. „Ich habe Gebühren gezahlt für Leistungen, die nicht erbracht worden sind. Da in 2022 zudem vier gesetzliche Feiertage auf einen Montag fallen, sind ein Drittel der Reinigungsgebühren ohne Gegenleistung angefallen. Warum werden die Reinigungen bei Feiertagen nicht am nächsten Werktag durchgeführt – wie bei der Müllabfuhr?“, schrieb er der Stadt. 30 Euro der 150 Euro, die er für die Straßenreinigung vorab bei den Grundbesitzabgaben bezahlt hatte, wurden Langels daraufhin erstattet.



Ein fader Beigeschmack bleibt. „Da ja nicht nur das Breitenfeld von ausgefallenen Reinigungen betroffen ist, stellt sich die Frage, ob die Stadt dies offensiv kommuniziert und die zu viel gezahlten Gebühren automatisch erstattet?“, hat Langels dem Fachdienst geschrieben. Im Gespräch sagt er: „Es ist doch nicht bürgerfreundlich, stillschweigend Geld zu nehmen für eine Leistung, die nicht erbracht wird.“



Langels hat die Reinigungsfrage weiter verfolgt. Auch im Herbst ist es zu Ausfällen gekommen, sodass inzwischen mehr als 35 Prozent der Reinigungstermine durch den STL nicht wahrgenommen wurden. Langels hat auch die Ausfallzeiten im Herbst bestätigen lassen – und eine weitere Erstattung beantragt. Die soll es auch geben, aber erst jetzt im Januar, weil sich im Dezember die Jahresbescheide für 2023 bereits im Druck befinden und währenddessen keine Eingaben getätigt werden dürfen, wie die Stadt mitteilte. Peter Langels schüttelt den Kopf. „Wenn bei 15 000 Immobilien in der Stadt überall 35 Prozent der Leistung nicht erbracht worden sein sollten, wäre das schon ein immenser Betrag“, sagt er. „Ich kann deshalb nur raten, zu prüfen, ob die eigene Straße gereinigt wurde – und einen Antrag auf Erstattung zu stellen.“