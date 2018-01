Katja Fernholz-Bernecker wird neue Musikschulleiterin.

Lüdenscheid - Katja Fernholz-Bernecker, bislang bei der Städtischen Musikschule neben vielen anderen Aufgaben zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, wird zum 1. März die Leitung der Musikschule übernehmen. Damit löst sie Franz Schulte-Huermann ab, der das Haus an der Altenaer Straße verlassen und neue berufliche Herausforderungen suchen wird.

Das bestätigte auf Nachfrage gestern Matthias Reuver, Fachbereichsleiter Jugend, Bildung und Sport. Katja Fernholz-Bernecker ist in Lüdenscheid keine unbekannte Größe. Seit vielen Jahren gibt sie hier neben ihrer Tätigkeit als Gitarrenlehrerin Konzerte, entwickelte im Laufe der Jahre eine besondere Vorliebe für „Alte Musik“ auf speziellen Gitarren, eine Leidenschaft, die sie mit dem Konzertgitarristen Andreas Koch teilt. Gemeinsam konzertieren sie als „Duo Accords galants“. Fernholz-Bernecker studierte an der Folkwang-Hochschule in Essen bei Prof. Hans Gräf.

Nach ihrem Examen als Staatlich geprüfte Musiklehrerin für Gitarre und der Künstlerischen Reifeprüfung schloss sie ihr Studium mit dem Konzertexamen ab. Sie ist als Gitarrenpädagogin und stellvertretende Schulleiterin an der Musikschule der Stadt tätig.

„Wir haben am Samstag das Musikschulkollegium informiert, der Übergang wird nahtlos. Eine Verabschiedung von Schulte-Huermann gab's ja schon beim Neujahrsempfang. Aber da kommt noch 'was nach. Am 18. Februar werden wir im Rahmen der Urkundenverleihung von ,Jugend musiziert' noch eine Verabschiedung nachlegen im Kammermusiksaal. Das hat er sich so gewünscht“, so Reuver.

Es habe eine interne Ausschreibung gegeben, da es innerhalb der Verwaltung genügend Potenzial gebe: „Es waren interessante Bewerbungen dabei, aber die Wahl fiel auf Katja Fernholz-Bernecker.“ Sehr bewegend sei die Verabschiedung beim Neujahrsempfang gewesen, kommentierte Schulte-Huermann seinen Dirigenten-Auftritt mit dem „Blas-Ohrchester“, das er viele Jahre mit aufbaute. Vor rund 20 Jahren bewarb er sich um die Stelle einer stellvertretenden Musikschulleitung in Lüdenscheid. 1996 kam er aus seiner Studienstadt Detmold nach Lüdenscheid. Er wird Lüdenscheid in Richtung Emsland verlassen.