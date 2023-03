Kartellamt stimmt zu: Hueck-Deal ist abgeschlossen

Von: Susanne Kornau

Nun wehen zwei Flaggen an der Loher Straße: Die Wettbewerbsbehörden haben der Hueck-Übernahme durch die norwegische Unternehmensgruppe Hydro zugestimmt. © nougrigat

Die neue Mutter sieht ihr jüngstes Familienmitglied als „perfekte Ergänzung“. Nun haben auch die Wettbewerbsbehörden zugestimmt.

Lüdenscheid – Am 28. Februar kam die Zustimmung der Kartellwächter zur Übernahme des Lüdenscheider Traditionsunternehmens und Aluminiumspezialisten Hueck mit seinen Standorten an der Loher Straße (Hueck System) und in der Elspe (Hueck Extrusion) durch die Unternehmensgruppe Norsk Hydro Asa. Das teilt das Unternehmen auf seiner Website mit. Damit ist der im Dezember bekannt gegebene Schritt abgeschlossen.

Eigentlich, so hatte es damals geheißen, hoffte man auf eine Zustimmung der Wettbewerbsbehörden bis Ende Januar. Es dauerte dann doch noch einen Monat länger, bis sich die einstigen Wettbewerber offiziell unter einem Dach zusammenfinden durften. Mit dem Abschluss der Übernahme von Hueck Bausysteme und Extrusion durch Hydro sind nun die Voraussetzungen dafür geschaffen, Details des Miteinanders auszuarbeiten.

„Solide Basis für weiteres Wachstum“

Auf der Hydro-Website heißt es dazu unter anderem, die Übernahme stärke die Präsenz von Hydro in Deutschland und anderen europäischen Märkten und schaffe eine solide Basis für weiteres Wachstum. Hueck sei die perfekte Ergänzung, um den Marktanteil auf den wichtigen deutschen Märkten auszubauen. Gemeinsam wolle man „neue Kapitel in der Geschichte beider Unternehmen schreiben“, wird Paul Warton zitiert, Executive Vice President von Hydro Extrusions.

Das 1814 gegründete Familienunternehmen ist Spezialist für Bausysteme und Aluminium-Strangpressprofile, lokal verwurzelt und weltweit operierend als Hersteller und Anbieter von Aluminiumprofilsystemen für Fenster, Türen und Fassaden. Hueck Extrusion ist ein Aluminium-Strangpressunternehmen, das Profile für viele Branchen liefert.

Als die weitverzweigte Gründerfamilie Hueck sich aus dem industriellen Geschäft zurückziehen wollte, fand sie in Hydro Extrusions einen strategischen Käufer. Der ist nach eigenen Angaben ein weltweit führendes Unternehmen in der Branche – mit rund 100 Produktionsstandorten in 40 Ländern und 21 000 Mitarbeitenden.

Die Mitteilung zur geplanten Übernahme war Anfang Dezember von Vertretern der IG-Metall und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer positiv aufgenommen worden. Die Norweger verfügen nun nach eigenen Angaben in Deutschland über fünf Strangpresswerke, drei Recyclinganlagen und insgesamt 2000 Beschäftigte, darunter sind rund 500 Lüdenscheider.