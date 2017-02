Bergstädter Partystätten fest in Narrenhand

Lüdenscheid - Karnevalshochburg Lüdenscheid! Zumindest für einen Abend waren die Bergstädter Partystätten an Weiberfastnacht fest in Narrenhand. Trotz Sturmwarnung, Regen, Graupelschauern und heftigen Windböen schwärmte das Partyvölkchen am Donnerstag in den fantasievollsten Kostümen aus, um die heiße Phase der „fünften Jahreszeit“ einzuläuten.

Frohsinn, gute Laune und Lebenslust hatten alle im Gepäck. Jubel, Trubel und Heiterkeit herrschten hier wie dort. Scheichs und Bischöfe, süße Erdbeeren und kesse Piratenbräute, Polizistinnen mit Sträflingen in Handschellen an der Hand, Hippies, Indianer und Cowboys, Zombies, weibliche Blues Brothers, hübsche Hexen, flotte Jägerinnen und viele, viele andere stürzten sich mit Lust und Laune ins ausgelassene Partyvergnügen. Sogar Käpt’n Iglo vertauschte für einen Abend sein Schiff mit dem Tanzparkett.

Narren, die den Närrinnen in originellen, ausgefallenen Verkleidungen in nichts nachstanden, mischten allerorts bei den Weiberfastnachts-Partys kräftig mit. Zum zweiten Mal stieg im Foyer der Schützenhalle, wo Party-Profi Dirk Weiland „viel Partymusik mit ein bisschen Karnevalsmusik“ auflegte, eine heiße Karnevalsparty. Schon im Vorverkauf hatten sich mehr als 360 Nachtschwärmer eine Karte zum Mitfeiern gesichert. Von Anfang an herrschte beim vergnügten Plausch an Stehtischen und auf der Tanzfläche, die sich im Nu füllte, Hochstimmung. Heiß begehrt: die Cocktails von „Rent a Cocktail“ - mit oder ohne Alkohol, klassisch oder exotisch. Selbst das FBI, Pippi Langstrumpf und Kleopatra ließen sich dort blicken.

Weiberfastnacht in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Einmal mehr ausverkauft war der kultige „Fummel-Tummel-Ball“ in der Gaststätte Dahlmann, wo die Jecken zu später Stunde nackte Tatsachen zu sehen bekamen. Im Saal legte DJ René für das ausgelassen feiernde Partyvölkchen auf. In der Kneipe sorgte erstmalig DJ Felix für Stimmung. Karnevalsmusik und Partykracher taten das Ihre, bei der 14. Auflage der Party das Stimmungsbarometer steigen zu lassen. Hingucker hier: ein erwachsenes Baby, flotte Schottinnen und viele, viele mehr. Begeistert zeigte sich Jürgen Wigginghaus von so viel Fantasie: „Alle sind kostümiert, viel Fantasie, das war vor einigen Jahren noch nicht so.“ Am Rosenmontag (18 Uhr) geht’s mit der „Da Simmer dabei“-Party weiter mit dem närrischen Treiben.

Im „Ritter am Markt“, wo „Open End“ angesagt war, erhielten alle Närrinnen, die kostümiert erschienen, einen Schnaps gratis. Einladend war die Kneipe mit Konfetti und Luftschlangen geschmückt. Hausgemachte Speisen – Salate, Frikadellen und Bockwurst – sorgten beim Feiern und Tanzen für einen guten „Untergrund“.

Bestens feiern ließ sich überdies im „Reidemeister“ in der Oberstadt, dessen fröhliche Weiberfastnachts-Party sogar Gäste aus der Karnevalshochburg Köln anlockte, und im „Saitensprung“, der mit Men-Strip aufwartete. „Nur kölsche Musik“ gab’s im Lüdenscheider Traditionswirtshaus an der Werdohler Straße, wo DJ Dirk von Eagle Entertainment die Narren zum Singen, Schunkeln und Tanzen brachte. Musikalisch für jedermann schüttete Deejay Doni im „Saitensprung“ Ohrwürmer aus dem Ärmel. Narren, die sich die Krawatte abschneiden ließen, freuten sich über Freiverzehr in Höhe von zehn Euro. Für die Mädels gab’s bis 23.11 Uhr Sekt umsonst.