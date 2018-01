Karneval: Wo kann in Lüdenscheid gefeiert werden?

+ © Foto: J. Salzmann Auch in diesem Jahr sollen die heimischen Narren auf ihre Kosten kommen. Die LN-Redaktion fragt daher: Wo kann in Lüdenscheid gefeiert werden? © Foto: J. Salzmann

Lüdenscheid - Von Weiberfastnacht bis Rosenmontag: In gut vier Wochen starten in Lüdenscheid die närrischen Tage. Teilen Sie uns mit, wo öffentlich gefeiert wird. Die LN-Redaktion fasst es dann in einer großen Übersicht zusammen.