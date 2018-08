Seniorenzentrum feiert großes Sommerfest

Gemeinsam mit Angehörigen, Bewohnern der Außenwohnungen, ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Beschäftigten der Einrichtung verbrachten die Bewohner auf der großen Terrasse und im angrenzenden Speisesaal einen anregenden, heiteren Tag mit beschwingter Musik, gutem Essen und traditioneller Zirkuskunst.

Ein buntes Programm, das keine Wünsche offen ließ, hatte der Festausschuss um Einrichtungsleiterin Bettina Faßmann für das Fest zusammengestellt.

Gut besucht war der Gottesdienst mit Pfarrer Eckart Link von der evangelischen Kreuzkirchengemeinde, mit dem der Festtag begann. Viele bekannte und beliebte Melodien brachte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Herscheid unter musikalischer Leitung von Benedikt Werzner zu Gehör. Von der Südböhmischen Polka bis zum Andulka Marsch reichte der bunte Melodienstrauß, den die Herscheider ihren Zuhörern spielfreudig kredenzten.

+ Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Herscheid gab unter Leitung von Benedikt Werzner schwungvolle Blasmusik zum Besten. © Jakob Salzmann

Hauptattraktion des Festtags war der Zirkus „Carissima“, ein kleiner Wanderzirkus in achter Generation, der sich auf die Zusammenarbeit mit Seniorenheimen spezialisiert hat und klassische Zirkuskunst im Kleinen präsentiert. Bei der liebevollen Aufführung mit lustigen Clownsnummern, Jonglage, Akrobatik, Hula Hoop, Messerwerfer-, Kontorsions- und Hundedressur-Darbietungen kamen viele Erinnerungen an den Zirkus in früheren Tagen auf.