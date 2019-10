Ein Duo zeigt, wie man sich am besten wehrt

Lüdenscheid – Man sitzt im Zug, in einem Restaurant oder wartet einfach nur an der Supermarktkasse. Manchmal bekommt man eben auch mit, wenn Menschen streiten. Fallen dabei rassistische und ausländerfeindliche Sprüche, schweigen viele. Später ärgern sie sich, dass sie nicht reagiert haben.

Das Duo „Zuvielcourage“ hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Am 15. November gastiert das Duo ab 19 Uhr in den Museen am Sauerfeld. „Zuvielcourage“ sind Karin Kettling und Jürgen Albrecht. Sie wollen Mut machen. Eingeladen haben sie die Integrationsagentur und die Freiwilligenzentrale des Diakonischen Werkes Lüdenscheid-Plettenberg in Kooperation mit der VHS Lüdenscheid, dem Verein „Wir hier“ und dem Kommunalen Integrationszentrum des Märkischen Kreises.

Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Das Schauspieler-Duo stellt Stammtischgespräche nach und entlarvt im gespielten Streit Argumentations- und Verhaltensmuster. Der Abend soll Menschen ermutigen, sachlich, rhetorisch geschickt und entschieden auf menschenverachtendes Gerede zu reagieren.

Am Ende des Abends kommt das Duo mit den Gästen ins Gespräch und entwickelt mit ihnen Gegenstrategien. Bei der fehlenden Zivilcourage setzen Karin Kettling und Jürgen Albrecht an. „Zuvielcourage“ zieht durch die Lande zieht und will sich einzumischen, wenn Menschen durch entwertende Äußerungen herabgesetzt werden. Der Auftritt lebt von inszenierten Streitgesprächen, kommt ohne moralischen Zeigefinger daher und gibt Impulse zu einer – auch humorvollen – geistigen Notwehr. Karin Kettling und Jürgen Albrecht sind seit zwei Jahren unterwegs und fallen mit ihrem außergewöhnlichen Programm auf, heißt es in der Einladung.

Evangelia Kasdanastassi von der Integrationsagentur und Dr. Eckard Trox zeigten sich beeindruckt und konnten die Volkshochschule, das Kommunale Integrationszentrum des Kreises und den Verein „Wir Hier“ als Partner für die Veranstaltung gewinnen. „Wir möchten ein Zeichen gegen Hass, Gewalt und Intoleranz setzen, und dafür sind Karin Kettling und Jürgen Albrecht mit ihren unterhaltsamen Methoden die Idealbesetzung“, ist Evangelia Kasdanastassi überzeugt.

Vorurteile entkräften, Grenzen setzen, humorvoll reagieren – all das verstehen die Schauspieler unter Zivilcourage. Der Schauspieler Jürgen Albrecht erzählt, dass so mancher Teilnehmer darüber stöhnt, wie anstrengend das Argumentieren sei: „Leider haben wir in Deutschland verlernt zu diskutieren und uns zu positionieren“. Genau dazu will er auch die eher schüchternen, zurückhaltenden Zuschauerinnen und Zuschauer ermutigen.