Karibik kommt nach Lüdenscheid: Festival steigt ab Donnerstag

Lüdenscheid - 60 Tonnen Sand auf dem Sternplatz sind verteilt: Das Festival „Lüdenscheid karibisch“ steigt ab Donnerstag bis Pfingstmontag, 5. Juni.

Die Organisatoren von „Just Festivals“ versprechen ein Fest für die ganze Familie. Dafür wollen sie bis Donnerstag bis zu 20 Palmen, etliche Liegestühle, Cocktailbar, Bühne, Bier- und Essenswagen aufstellen.

Eröffnet wird „Lüdenscheid karibisch“ am Donnerstag um 16 Uhr. Am Freitag öffnet das Festival ebenfalls um 16 Uhr, an den drei nachfolgenden Tagen jeweils um 12 Uhr. Höhepunkt soll der Sandbereich sein. Auf dem Beachvolleyballfeld soll am Pfingstmontag ab 12.30 Uhr ein Turnier steigen.

An drei Tagen werden drei Bands für Musik sorgen: Am Freitag spielt „Latino Total“, am Samstag „Los Romberos“ und am Sonntag „Furumba“, jeweils ab 18 Uhr.