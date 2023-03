Kapitaler Unfall unter Drogeneinfluss in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Eine 31 Jahre alte Frau aus Lüdenscheid hat am Samstagvormittag auf der Werdohler Straße einen kapitalen Verkehrsunfall gebaut – und stand dabei offenbar unter dem Einfluss illegaler Drogen.

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin in der Zeit zwischen 10.50 und 11 Uhr auf der Werdohler Straße unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 203 die Gewalt über ihr Fahrzeug.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und beschädigte vier am Straßenrand abgestellte Fahrzeuge. Bei den Kollisionen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro. Ein Drogenvortest an der Unfallstelle verlief positiv, eine hinzugerufene Ärztin entnahm der 31-Jährigen eine Blutprobe.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau eingeleitet.

