Kanalsanierung in der Altenaer Straße geht weiter

Dirk Fiedler vom SEL zeigt das Material, mit dem der poröse Kanal in der Altenaer Straße saniert wird.

Lüdenscheid - Vor mehr als 100 Jahren wurde der Kanal in der Altenaer Straße verlegt, der Ab- und Regenwasser aus der Innenstadt abfließen lässt. Kein Wunder, dass jetzt mal eine Sanierung fällig ist. Der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL), wird am Montag mit dem vierten Bauabschnitt der Kanalausbesserung in der Altenaer Straße beginnen.