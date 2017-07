Ampel für Ersatzhaltestellen der MVG 

Ersatzhaltestellen der MVG an der Altenaer Straße mit Fußgängerampel.

Lüdenscheid - Manche Autofahrer wundern sich über eine Ampelanlage auf der Altenaer Straße, die meist Grün anzeigt. Eine Baustelle ist weit und breit nicht in Sicht.

Dennoch hat die Anlage durchaus ihren Sinn. Denn die Baustelle, die zur Installation der Anlage in Höhe des Abzweigs „Wislade“ geführt hat, liegt gar nicht weit entfernt in Gevelndorf. Dort ist die Dannenbergstraße komplett gesperrt, da der Kanal in der Straße saniert wird.

Wegen dieser Arbeiten können die Buslinien 37 und 53 nicht über Gevelndorf fahren, sodass an der Altenaer Straße Ersatzhaltestellen eingerichtet worden sind. Damit Fußgänger die viel befahrene Altenaer Straße möglichst sicher überqueren können, wenn sie die Haltestellen erreichen wollen, können sie die Ampel per Knopfdruck aktivieren. Sie schaltete nur dann um.

In der Dannenbergstraße wird zwischen Brinker Höhe und Brockhauser Weg ein Mischwasserkanal ausgewechselt, um hydraulische Probleme zu beseitigen, hatte der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) mitgeteilt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis zum 5. September andauern.

Die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG) weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass detaillierte Informationen zu den damit verbundenen Veränderungen für die betroffenen Buslinien 37 und 53 auf der Homepage unter www.mvg-online.de zu finden sind. So entfallen zum Beispiel die Haltestellen Noell, Gevelndorf, Oberrahmede Friedhof und Dannenberg.