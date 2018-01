Verlängerung am Grünewaldbach

Die Sanierung des Kanals am Wermecker Grund verschiebt sich um einige Wochen.

Lüdenscheid - Die Sanierung des Grünewaldbachs geht in die Verlängerung.

„Der Wintereinbruch im Dezember hat uns eingebremst, so dass wir den Zeitplan nicht einhalten können. Zudem machen die Tiefbauer um den Jahreswechsel Urlaub“, sagte Bauleiter Sascha Kicinski vom Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL), der für die Erneuerung des Kanalnetzes in diesem Bereich zuständig ist.

„Ich rechne damit, dass es ab der nächsten Woche weitergeht und es dann noch sechs Wochen dauern wird bis zur Fertigstellung. Ober- bodenarbeiten können je nach Wetterlage auch noch im März oder April erledigt werden.“

Der Großteil der Maßnahme ist aber inzwischen abgeschlossen, und die hatte es in sich – ob von den Dimensionen her oder aufgrund der Kosten. 400 000 Euro investiert der SEL am Wermecker Grund.

Die Länge der Strecke ist eigentlich nicht außergewöhnlich, aber die Tiefe und der Verlauf. Die Baustelle ging anfangs mit zehn Metern so tief ins Erdreich, dass erstmals ein Treppenturm gebaut werden musste. Dieses 25 Meter lange Kanalstück ist inzwischen computergestützt saniert und wieder verfüllt worden.

Außerdem verlaufen die maroden Kanalrohre auf dem letzten Abschnitt unter der städtischen Kindertagesstätte Wermecker Grund. Dieser Teil der Sanierung neben der Kita folgt noch. Die Trasse ist schon zu sehen, in der dann die neuen Kanalrohre verlegt werden. Die Kinder werden es mit Spannung erwarten und verfolgen.