Entwarnung: Doch kein Blindgänger in Brügge

Die Vorbereitungen für eine möglicherweise notwendige Entschärfung eines Blindgänger im Bereich der Volme in Brügge haben begonnen.

[UPDATE 16.29 Uhr] Brügge - Die Sondierung hat gezeigt, dass der mutmaßlicher Blindgänger an der Volme ungefährlich ist.

Entwarnung an der Volme in Brügge: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstag vor Ort nicht gefunden, sondern nur Bombensplitter.

Eine Tiefbaufirma hatte am Rande der Volme gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus eine Stelle aufgebaggert, nachdem bei einer Luftbildaufnahme im Zug der Sanierung der Ufermauer ein Verdacht auf einen Blindgänger festgestellt worden war.

Eine zweite Stelle, an der ein Blindgänger liegen könnte, kann momentan nicht näher untersucht werden, denn er liegt in der Volme, deren Wasserpegel derzeit zu hoch ist. Gemeinsam mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst soll nun ein neuer Termin abgestimmt werden – in enger Koordination mit den Bauarbeiten zur Ufermauer-Sanierung.

Sobald ein Datum für die Arbeiten an dem zweiten Verdachtspunkt steht, wird die Bevölkerung über die LN informiert. Dies wird voraussichtlich Anfang Juni der Fall sein.