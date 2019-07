Kampf um Turnhalle am Dickenberg: Stadt soll Abriss verhindern

Lüdenscheid – Zwar steht die ehemalige Hermann-Gmeiner-Schule am Dickenberg weitgehend leer, doch ein Gebäude-Teil wird regelmäßig genutzt: die Turnhalle.

Die CDU-Fraktion befürchtet nun, dass nach dem Absprung der Investoren und derunklaren Folgenutzung die Turnhalle schon bald Geschichte ist.

Mit einem Antrag auf Erhalt der Turnhalle versuchen die Christdemokraten die Halle zu retten. Er könnte bereits heute in der Ratssitzung entschieden werden.

Laut Antrag soll Stadtverwaltung den dauerhaften Erhalt der Turnhalle bei allen Überlegungen zur Folgenutzung des Schulgeländes priorisieren. „Die Sportstätte wird stark von TuRa Eggenscheid und der OGS der CVJM Jugendfreizeitstätte genutzt. Sie ist wichtig für die soziale Teilhabe im Quartier“, heißt es in der Antragsbegründung.

Die Zeit während der temporären Nutzung der Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft habe gezeigt, dass viele Sportler nicht mehr an den Angeboten teilnehmen konnten, als diese in andere Turnhallen außerhalb des Stadtteils verlegt wurden.

Die Stadtteile Rathmecke, Dickenberg, Dünnebrett und Eggenscheid seien so schlecht an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen, dass die An- und Abreise zu anderen Turnhallen unverhältnismäßig lange dauert oder in den Abendstunden nicht möglich ist.

„Mit dem Erhalt der Turnhalle kann ein wichtiges Zeichen gegen den Abwärtstrend gesetzt werden, der sich aus der Abwanderung nahezu aller Einzelhändler sowie die Schließung der Grundschule oder auch dem Rückzug der katholischen Kirche ableiten lässt“, so die CDU.