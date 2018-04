Kampf gegen das Zittern

Lüdenscheid - Sie ist wohl nicht so gefürchtet wie Krebs oder Herzerkrankungen: die Parkinson-Krankheit, auch Morbus Parkinson genannt. Dennoch: Betroffene stehen oft unter einem erheblichen Leidensdruck, zumal die Krankheit bis dato nicht heilbar ist.

Und auch über die Ursachen rätseln Forscher und Mediziner noch. Therapien und Medikamente können das Fortschreiten von Morbus Parkinson allerdings hinauszögern.

Unter diesen Vorzeichen stand am Samstag im Kulturhaus eine Informations-Veranstaltung für Parkinson-Patienten. Rund 80 Besucher waren gekommen. Eingeladen hatten Dr. Sebastian Schimrigk als Direktor der Klinik für Neurologie am Klinikum Lüdenscheid sowie Dr. Armin Kabat. Der Apotheker leitet die regionale Parkinson-Selbsthilfegruppe für Lüdenscheid und die Nachbarstädte. Ähnliche Veranstaltungen hatten Schimrigk und Kabat bereits in der Vergangenheit organisiert.

Zum Hintergrund: Rund eine Viertelmillion Menschen – vielleicht auch noch mehr – leiden in Deutschland unter Parkinson. Meist bricht die Krankheit zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr aus. Aber auch Jüngere sind nicht gefeit. Morbus Parkinson zählt zu den häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das Absterben von Nervenzellen hat dabei diverse Symptome zur Folge. Bewegungseinschränkungen und Sprachstörungen etwa, Muskelstarre und das bekannte Zittern.

Angesichts der bisherigen Unheilbarkeit von Parkinson müssen sich Ärzte und Patienten mit der Linderung der Beschwerden begnügen. Medikamente und spezielle Therapien können Betroffenen oft über Jahre oder sogar Jahrzehnte ein weitgehend normales Leben ermöglichen. Körperliche Bewegung gilt ebenfalls als geeignete Strategie gegen die Krankheit.

Die Vorträge bei der Info-Veranstaltung kreisten um neuartige Behandlungsansätze und mögliche Ursachen von Morbus Parkinson. Es referierten Sebastian Schimrigk selbst sowie Professor Dirk Woitalla, Neurologie-Experte aus Essen. Eine Fragerunde und mehrere Info-Stände komplettierten das Bild an diesem Tag.