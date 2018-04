Müll in der Stadt: Kein politisches Wettrennen  

Drei Tage nach der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ sieht die Wertstoffsammelstelle auf dem Parkplatz am Freizeitbad Nattenberg so aus – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt.

Lüdenscheid - Der Kampf gegen die zunehmende Vermüllung der Wertstoffsammelstellen, aber auch der achtlose Umgang mit Müll im gesamten Stadtgebiet eint die Ratsparteien.

Das wurde am Montag in der Sitzung des Rates deutlich. „Sie laufen bei uns offene Türen ein“, wandte sich CDU-Fraktionschef an die SPD.

Sie hatte einen Antrag an die Verwaltung gestellt, angesichts der zunehmenden Müllproblematik in Lüdenscheid einen Bußgeldvergleich für Müllvergehen mit anderen Städten, insbesondere der Stadt Essen, zu erstellen.

Darüber hinaus solle eine rechtliche Prüfung durchgeführt werden, in welcher Höhe Bußgelder maximal angesetzt beziehungsweise verhängt werden können. Dies sei nur ein Teil der Möglichkeiten, betonte Fraktionschef Jens Voß.

Die Vermüllung der Stadt habe neue Dimensionen erreicht, ergänzte Fröhling. Das zeige auch die große Anzahl der Anträge und Anfragen zum Thema, unter anderen auch das Konzept der CDU. „Wir sollten angesichts der Problematik alle an einem Strang ziehen und Vorschläge nicht parteipolitisch zerreden“, appellierte er an alle Ratsparteien und stieß auf breite Unterstützung.

Es dürfe kein politisches Wettrennen um Konzepte geben, stimmte Otto Bodenheimer von den Grünen zu.

Bernd Schildknecht erklärte als Vorsitzender des STL-Werksausschusses, er greife die Anregung von René Pickert (CDU) gerne auf, eine Sondersitzung des Ausschusses gemeinsam mit der STL-Leitung durchzuführen. Der Termin steht mit dem 8. Mai schon fest.

„Das ist natürlich eine öffentliche Sitzung, zu der alle Bürger eingeladen sind.“ Die Beschlüsse, die dort gefasst würden, müssten zielgerichtet umgesetzt werden. „Wir müssen diese Schmutzfinken jetzt bekommen.“ Es gehe auch darum, auszuloten, was ordnungspolitisch möglich sei.

Bürgermeister Dieter Dzewas erklärte, bei der Aktion „Sauberes Lüdenscheid“ am Samstag hätten 1600 Teilnehmer eine überzeugende Antwort gegeben und mit ihrem freiwilligen Engagement gezeigt, was ihnen die Stadt wert sei. „Darunter waren auch viele Neue und ich ziehe meinen Hut für den Einsatz.“