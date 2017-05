Kampf gegen Müll: Niemand hat Ideen

Das Problem: illegale Müllentsorgung, hier an der Sammelstelle an der Brüderstraße.

Lüdenscheid - Irgendwie erinnert das Ganze an einen Kampf gegen Windmühlen. Seit Jahr und Tag versucht der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) die Vermüllung in der Kommune in den Griff zu bekommen.

Bisher wohl vergeblich, wie STL-Werkleiter Heino Lange und Bernd Schildknecht als Vorsitzender des STL-Werksausschusses erst jüngst wieder gegenüber unserer Zeitung durchblicken ließen. Wilde Müllkippen und zweckentfremdete Wertstoffsammelstellen finden sich immer noch regelmäßig im Stadtgebiet. Frische Ideen zur Problemlösung sollte daher nun eine erstmalig organisierte STL-Bürgersprechstunde hervorbringen. Zu der aber waren kaum Bürger erschienen. Vor allem Mitglieder des STL-Werksausschusses bevölkerten den Versammlungsraum im STL-Verwaltungssitz am Fuhrpark. Konsequenz: Neuartige Lösungsansätze waren Mangelware.

Dafür fassten Bernd Schildknecht und Heino Lange noch einmal aus ihrer Sicht den Stand der Dinge zusammen. Das hörte sich dann so an: „Wir haben ein Problem und wissen nicht mehr weiter. Nach wie vor gibt es überfüllte Sammelstellen und illegale Müllentsorgung in der Stadt. Es wird immer mehr weggeworfen. Die Leute meinen, einzig der STL sei für Sauberkeit zuständig.“ Maßnahmen gegen die Vermüllung – etwa Appelle, verstärkte Kontrollen oder Strafzahlungen – hätten in der Vergangenheit nur Mühen und Geld gekostet, aber keine Abhilfe gebracht. Die Verschmutzer, weiß Lange, kämen dabei aus allen Generationen: „Das ist keine Altersfrage.“ Und auch kein primär Lüdenscheider Phänomen: „Diese Probleme gibt es in anderen Städten auch.“

Dabei könnten schon etwas Aufwand und Verantwortungsbewusstsein durchaus für eine Besserung der Zustände sorgen, findet Lange: „Wir haben ja einen Recyclinghof. Da kann man die meisten Sachen kostenlos abgeben.“ Kartons könne man außerdem recht leicht zerkleinern: „Die muss man nicht einfach an den Wertstoffsammelstellen abladen.“ Trotz aller Rückschläge im Kampf gegen den Müll in der Stadt, aufgeben ist für den STL keine Option. Heino Lange: „Wir arbeiten weiter an den Problemen.“