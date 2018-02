Kampf gegen den Müll: SPD möchte Bürger miteinbeziehen

Warum soll ein Schnellmeldedienst per App funktionieren, wenn die normalen Wege wie E-Mail und Telefonate ans Ordnungsamt und STL ins Leere Verlaufen ? Die Polizei fährt auch nur spazieren, und nicht Streifendienst. Sie sind schon oft an den abgemeldeten Autos hinter der Holzbaracke an der Albert-Schweitzer-Schule vorbeigefahren. Aber Müll ist hier mittlerweile normal -- egal ob klein oder groß.