„Soko RSPKT“ am 23. Mai

Lüdenscheid - Unter dem Titel „Gründung Soko Respekt – Jetzt erst Recht“ steht am Donnerstag, 23. März, von 19 bis 22 Uhr die nächste Veranstaltung der Initiatoren der Kampagne „Mehr Respekt“.

Die findet in der Gaststätte Dahlmann statt. Nachdem bei der ersten Gründungsveranstaltung in der Bar „Lønneberga“ am 2. März weit mehr Interessierte erschienen waren als erwartet, soll die Soko am 23. März nun strukturiert gegründet werden.

Ideen sammeln und Aufgaben verteilen steht danach auf dem Programm.

