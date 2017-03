Kalorien und Kontrollverlust

Kult-Autor Sascha Lobo spracht auf Einladung der Kanzlei Friebe, Prinz und Partner in den Museen am Sauerfeld über die „Digitale Transformation“.

Lüdenscheid - Das Büfett im Museum am Sauerfeld hatte längst seine Unschuld verloren. Die ungeahnte Sprengkraft des Brie-Häppchens dürfte die Zuhörer im Anschluss an Sascha Lobos Vortrag beim Knabbern noch lange beschäftigt haben. Denn der Autor, Blogger und Internet-und-seine-Folgen-Beobachter hat den Blick am Donnerstag in den Museen am Sauerfeld nachhaltig geschärft.

In seinem Vortrag über die „Digitale Transformation“ des Lebens, der Gesellschaft, der Industrie und jedes Einzelnen schöpfte der digitale Punk auf Einladung der heimischen Kanzlei Friebe, Prinz und Partner aus dem Vollen. Und bediente sich eben auch beim Essen: Denn dass immer mehr Menschen ihr Mittagessen fotografieren und das mit anderen teilen, ist für ihn das Symbolbild für exponentiellen Fortschritt. Das, so erläuterte er, heißt: „Technologien kommen auf uns zu und machen uns Angst.“

Eine Google-App könne bald anhand eines solchen Bildes Kalorien und Nährwert einer Mahlzeit errechnen. Mit allen erwünschten und unerwünschten Folgen, die sich daraus für den Esser ergeben können. Denn: „Kann ein Unternehmen aus der Ernährungsindustrie das noch ignorieren?“ Diese Erkenntnis übertrug er so beiläufig wie erschreckend auf Automobile, Uhren, Versicherungen oder Tabletten – die schwindelerregende Vernetzung der Dinge untereinander habe Folgen für die Gesellschaft, glaubt Lobo. Und er warnt vor Kontrollverlust, warnt eindringlich davor, das alles kritik- und konzeptionslos hinzunehmen.

Teile der Gesellschaft seien längst komplett ins Netz abgewandert. Das belegte er am Beispiel eines Busunternehmens, das durch Einführung von W-Lan in seinen Fahrzeugen die Vandalismusrate auf null gedrückt habe. Das Netz habe Auswirkungen. Auf Arbeitsmärkte. Auf die Sicherheit. Auf bewährt geglaubte Abläufe. Und aufs Verhalten.

Damit diese Folgen überschaubar und vor allem beherrschbar bleiben, gab Sascha Lobo seinem Publikum eine gut einstündige unterhaltsame Lektion in Sachen Aufmerksamkeit und lebenslanges Lernen. Denn die Gefahr, von etwas verändert zu werden, was man noch gar nicht verstanden habe, sei allgegenwärtig. „Wir müssen verstehen, was passiert. Und wir müssen versuchen, Einfluss darauf zu nehmen.“

„Das wird kein Kampf der besonders einfach wird für die dingliche Welt“, befand er zugleich. Schon gar nicht in Lüdenscheid, wo „die Produktion des Dinglichen zu Hause ist“, dort, wo es noch als Frechheit gewertet werde, dass Software irgendwann wichtiger sein solle „als so’n Metallteil“.

Deshalb gab er dem Berufsschullehrer, der auf einen Tipp hoffte, wie er Schüler auf die Industrie 4.0 vorbereiten könne, eine Weisheit mit an die Hand, eine ewige Konstante angesichts der Geschwindigkeit radikaler Veränderung: „Das Lernen zu lernen zu vermitteln, ist die wichtigste Pflicht für Pädagogen.“ Die Alternative sei, gar nichts zu tun, auch dafür gebe es ein überzeugendes Argument: Die nächste Generation der Atombomben solle vernetzt werden. Was Hacker damit dann anstellen könnten – „schlimmer wird’s nicht“, schloss Lobo. Was die Sprengkraft des Brie-Häppchens gründlich relativierte.