Kaiserball: 180 Gäste feiern mit dem BSV

Lüdenscheid - In festlichem Ambiente feierte der Bürger-Schützen-Verein (BSV) am Samstag im Festsaal Hohe Steinert zu Ehren seiner amtierenden Majestäten einen rauschenden Kaiserball.

Nachdem der Ball, der eigentlich im November 2016 hätte stattfinden sollen, krankheitsbedingt verschoben werden musste, passte diesmal beim stimmungsvollen Fest zu Ehren des Kaiserpaars Reinhard Schmidt und Martina Schmidt-Heynemans sowie des Jungschützenkönigspaars Lars-Thorben Heller und Anne-Sophie Rhein alles.

Unbeschwert und vergnügt feierten die BSV-Majestäten mit rund 180 Gästen in einen langen Abend hinein. Vorweg die Fahnenschwenker und Trommler des BSV, zog das Kaiserpaar mit Gefolge zu stehenden Ovationen der Besucher in den Festsaal ein. Eine Lichter-Krone wies den Weg zum Ehrenplatz. Ein dickes Kompliment machte Rolf Linnepe, Vorsitzender des BSV, den amtierenden Majestäten bei der Eröffnung des Balls. „Ihr habt den Verein hervorragend präsentiert“, lobte er.



Neben MdL Gordan Dudas und Verena Szermerski-Kasperek, stellvertretende Bürgermeisterin, als Ehrengästen sowie den BSV-Ehrenvorsitzenden Falko Nagler und Günter Markus hieß Linnepe Abordnungen befreundeter Vereine aus Lüdenscheid und Umgebung beim Ball willkommen.



Der Brügger Schützenverein war durch seinen König Matthias Fuchs, Jungschützenkönigin Jasmin Fuchs und das Silberkönigspaar Wolfgang und Monika Fuchs vertreten. Seitens der Hülscheider Schützen nahmen das Königspaar Josef und Brigitte Hoffmann, ferner Jungschützenkönig Justin Hoffmann am Kaiserball teil. Mit Horst und Antje Buschinski gab das Kaiserpaar der LSG den BSV-Majestäten die Ehre. Von den Herscheider Schützen feierten das Königspaar Heike Jäschke und Heiko Hohage sowie das Jungschützenkönigspaar Jana Voß und Dennis Funke mit. Auch die Werdohler Schützen entsandten eine Abordnung.



Standesgemäß eröffneten die BSV-Majestäten den Tanz. Ihr Wunschlied: „Ganz in Weiß“ von Roy Black. Für beste Stimmung beim Ball sorgten zwei Musikgruppen. In mehreren Sprachen spielte das Trio Massimo Grande & Anna Estera aus Essen temperamentvoll die Hitlisten rauf und runter. Seinem Namen „Pures Glück“ machte ein Schlagerduo aus dem Rhein-Sieg-Kreis, das kräftig an der Stimmungsschraube drehte, alle Ehre.