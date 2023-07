Kahlschlag im Schilderwald: 70 Verkehrszeichen sollen weg

Von: Thomas Machatzke

An Verkehrsschildern ist kein Mangel an der Parkstraße: Rund 70 Verkehrszeichen sollen in Kürze von der Stadt entfernt werden. Auch einige Tempo-30-Schilder. © Cornelius Popovici

Der neue Radschutzstreifen auf der Parkstraße und seine Folgen: Der Schilderwald wird entschlackt, rund 70 Verkehrsschilder werden weichen müssen.

Lüdenscheid – Es tut sich was an der Parkstraße: Die Einführung des seit 2018 angedachten Radschutzstreifens ist mitten in der Umsetzung. Allerdings muss von Seiten der Stadt nachgebessert werden, denn der Streifen, der eigentlich eine Hilfe für die Radfahrer in Lüdenscheid sein soll, birgt aktuell noch eine echte Gefahrenstelle.



Auf Höhe der Hauptschule Stadtpark kurz vor der Abzweigung in Richtung Stüttinghauser Ringstraße, läuft der Radschutzstreifen im Moment noch einfach aus. Das bedeutet: Der ankommende Radfahrer hat zwei Möglichkeiten – entweder er schafft es noch rechtzeitig, auf die Straße zu wechseln, oder aber er fährt am Ende des Radstreifens vor dem Altpapierkreisel unterhalb der Schule frontal vor einen neuen, hohen Bordstein. Hier ist die Unfallgefahr nicht klein.



„Der Radschutzstreifen auf der Parkstraße verläuft demnächst komplett auf der Fahrbahn“, kündigt Stadtsprecher Sven Prillwitz auf Anfrage an, „die entsprechenden Markierungsarbeiten an der aktuell als Gefahrenstelle wahrgenommenen Einmündung erfolgen am kommenden Donnerstag, 6. Juli. Die aktuelle Führung ist an dieser Stelle nicht ganz eindeutig, da die alte Radwegführung über den Gehweg lief.“



Mit diesen Markierungsarbeiten ist es indes auf der Verbindungsstraße zwischen Frankenplatz und Brügge entlang des Lüdenscheider Stadtparks längst nicht getan. Für die Umsetzung des Radschutzstreifens hatte die Stadt bekanntlich die Bezirksregierung in Arnsberg mit ins Boot geholt. Die Gäste aus Arnsberg haben sich die Straße als Verkehrsaufsicht genau angeschaut – und ebenfalls Nachbesserungen gefordert, die weitreichende Konsequenzen haben.



„Das Ergebnis der Überprüfung der gesamten Beschilderung der Parkstraße durch die Bezirksregierung hat zum Ergebnis, dass rund 70 Verkehrszeichen entfernt werden: eine Art Aufräumeffekt“, hatte Lüdenscheids Chef-Verkehrsplaner Christian Hayer jüngst im politischen Raum festgestellt.



Der Schilderwald soll nun zeitnah entschlackt werden. In dieser Woche kehrt im Rathaus die zuständige Mitarbeiterin für die Aufgabe aus dem Urlaub zurück, danach soll es bald an die Umsetzung der Vorgaben der Bezirksregierung gehen. Überholverbot-Schilder, Kurven-Schilder und auch Schilder mit Halteverboten, die die Bezirksregierung für entbehrlich hält, werden weichen.



Dazu hat die Bezirksregierung die Streichung eines Teils der Schilder angeordnet, die Tempo 30 ausweisen. Mit Folgen: An der Parkstraße finden sich mit der DRK-Kita, aber auch der Schule Stadtpark und dem Awo-Seniorenheim Einrichtungen, die als „schutzbedürftig“ in Verkehrsfragen gelten. Da sich diese über die Straße verteilen und es weitere Unfallhäufungsstellen gibt, hatte sich die Stadt schon vor sehr langer Zeit entschieden, Tempo 30 bis auf kleines Teilstück durchgehend von der DRK-Kita bis hinter der Einmündung Gotenstraße anzuordnen. Die Parkstraße ist seitdem bis 19 Uhr eine lange, verkehrsberuhigte Straße mit durchgängig Tempo 30.

Die Bezirksregierung hält dies nicht für zulässig. Nach Prüfung hat sie die Stadt aufgefordert, im Zuge der Einführung des Radstreifens das Tempo entsprechend anzupassen. Tempo 30 soll nurmehr im Bereich der Schule und des Seniorenzentrums auf einem jeweils 250 bis 300 Meter langen Teilstück gelten. Dazwischen wird Tempo 50 gültig sein. Und zwar exakt ab dem Moment, an dem die Stadt die Vorgaben der Bezirksregierung umsetzt. Also zeitnah.