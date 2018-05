Gemischter Chor Wesselberg lädt zum Kaffeehauskonzert 

Lüdenscheid - Wer sich einen gemütlichen Nachmittag mit unterhaltsamer Chormusik bei Kaffee und Kuchen gönnen möchte, sollte sich das Kaffeehauskonzert „Singen ist gesund“ des Gemischten Chores Wesselberg am Sonntag, 10. Juni, in der Sportklinik Hellersen vormerken.

Die Veranstaltung findet ab 15.30 Uhr in den Räumen des ehemaligen Sportcasinos Hellersen an der Paulmannshöher Straße 17 statt. Neben den Gastgebern unter der Leitung von Chordirektorin Maidi Langebartels werden an diesem Nachmittag auch die Sängerinnen und Sänger des Vokalensembles Intermezzo zu sehen und zu hören sein.

Im Rahmen des musikalischen Programms wird leichte Unterhaltungsmusik geboten. Die Wesselberger haben unter anderem den Schlager „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, sowie die Lieder „Welch ein Geschenk“ und „When The Moon“ im Gepäck. Aber auch das von Maidi Langebartels anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums komponierte Stück „Ja das ist Lüdenscheid“ wird angestimmt.

Das Vokalensemble Intermezzo präsentiert Stücke wie „Champs Elysée“, „Alles nur geklaut“ von den Prinzen oder das ebenfalls aus der Feder von Maidi Langebartels stammende „Man muss auch gönnen können“.

Wichtig, insbesondere für Gäste, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist der Umstand, dass die Parkplätze vor dem Sportcasino an diesem Nachmittag geöffnet und frei zugänglich sein werden und es auch eine Busverbindung mit Haltestelle direkt vor der Sportklinik gibt.

Die Proben für die Veranstaltung finden derzeit im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Brügge statt. Tickets für das Kaffeehauskonzert zum Preis von 10 Euro sind bereits bei Kattwinkel-Reisen am Rathausplatz, in der Sportklinik Hellersen sowie bei allen Chormitgliedern erhältlich.