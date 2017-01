Nachfolger für „Kaffee Fabriksken“ gesucht

Das „Kaffee Fabriksken“ ist ein Anziehungspunkt in der Oberstadt. Jetzt sucht Sebastian Benkhofer einen Nachfolger.

Lüdenscheid - Sebastian Benkhofer sucht einen Nachfolger für sein „Kaffee Fabriksken“ in der Oberstadt. Nach Möglichkeit möchte er die Geschäfte zum 1. März in andere Hände übergeben.

„Die Doppelbelastung ist nicht ohne“, hat der 56-Jährige seit der Eröffnung gemerkt. Denn parallel läuft das Geschäft mit seiner gut etablierten Rösterei weiter. „Um die Sache optimal zu machen, sollte der Chef im Laden stehen“, findet er. Doch die Zeit fehlt.

Die zeitliche Belastung ist aber nur ein Aspekt. In seinen Traum vom Wiener Kaffeehaus-Flair hat er „’ne Menge Herzblut ‘reingesteckt“. Vor fast genau drei Jahren hat er das Geschäft in dem gerade grundlegend umgebauten Gebäude eröffnet. Der Qualitätsanspruch ist hoch, die Personalkosten sind es auch. Aber die Platzzahl ist, zumindest wenn in der kalten Jahreszeit die Terrasse wegfällt, begrenzt.

Resonanz der Kunden sei sehr gut

Hier wäre es an einem neuen Inhaber, eine „Feinjustierung“ vorzunehmen, wie es Benkhofer formuliert. Nach wie vor sehe er für inhabergeführte Geschäfte eine gute Chance; die Resonanz der Kunden gerade auch von auswärts auf das Fabriksken-Angebot in der Oberstadt sei sehr gut, die Frühstücksplätze seien häufig knapp.

Vier feste Mitarbeiter, eine Halbtagskraft

Vier feste Mitarbeiter und eine Halbtagskraft bilden den Kern des Personals. Auch eine eigene Backstube gliederte er zwischenzeitlich an. Doch: „Gastronomie ist ein schwieriges Geschäft“, das hätten die letzten Monate gezeigt. eine Kündigung hat er bereits ausgesprochen.

Ohne

Von Insolvenz sei keine Rede, betont der Lüdenscheider aber auch: „Ich gehe nicht pleite.“ Klar sei jedoch: „Wenn ich keinen Nachfolger finden würde, würde der Betrieb eingestellt.“ Derzeit liefen Gespräche, sagt er, das Interesse an einer Übernahme und Weiterführung sei da.

Sauber getrennt vom „Fabriksken“-Geschäft läuft die Rösterei. Hier hätten sich die Umsätze bislang jedes Jahr ein bisschen gesteigert – „wie sich das gehört“. Auf dieses Kerngeschäft will er sich wieder konzentrieren. Dazu gehört für ihn ein Ladenlokal, in dem er seine Spezialitätenkaffees verkauft. Das passiert derzeit noch im „Fabriksken“, könne aber auch getrennt davon in der Innenstadt angesiedelt werden.