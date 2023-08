Kälbchen in Wettringhof zerrissen: Neuer Wolfsverdacht in Lüdenscheid

Von: Olaf Moos

Erst zwei Tage nach dem mutmaßlichen Wolfsriss entdeckte Landwirt Tobias Halbe auf einer Weide bei Wettringhof den Kadaver des eine Woche zuvor geborenen Kälbchens. © Tobias Halbe

Im Ortsteil Wettringhof geht die Angst vor Wölfen um. Landwirt Tobias Halbe machte am Wochenende auf einer seiner Weiden einen grausigen Fund: die Überreste eines vor einer Woche geborenen Kälbchens, der Körper bis aufs Skelett abgefressen, ein Bein abgerissen. Doch der Nachweis, ob tatsächlich ein Wolf das Nutztier gerissen hat, ist offenbar nicht mehr zu erbringen.

Lüdenscheid - Halbe war am Samstag auf Inspektionstour auf seiner Mutterkuhwiese. „Die Kühe kriegen momentan ihre Kälber. Da muss man regelmäßig nachschauen, ob alles in Ordnung ist.“ Als er den Kadaver entdeckte, war für den Landwirt sofort klar: Es muss ein Wolf gewesen sein. Bei Kälbern sei der Fluchtinstinkt noch nicht ausgeprägt, der Rest der Herde habe sich in Sicherheit bringen können. „Ich habe unsere Kühe jetzt auf ein anderes Stück gebracht.“

Ob dort die Zäune – drei übereinander liegende Strom führende Stacheldrähte – ausreichend Schutz bieten, bezweifelt der Lüdenscheider. „Wir müssen wohl mit der Gefahr leben.“ Mit einer Entschädigung durch das Land NRW rechnet Tobias Halbe nicht.



Denn offiziell gilt der heimische Raum noch nicht als Wolfsgebiet. Im Juni erklärte dazu der Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) NRW, Wilhelm Deitermann: „Bei uns wird gerade der Bericht an das Umweltministerium vorbereitet. Die Kriterien für die Ausweisung eines Wolfsgebietes sind jetzt aus wissenschaftlicher Sicht erfüllt.“ Doch Tobias Halbe und andere betroffene Landwirte warten immer noch auf die Unterschrift aus der Landesregierung.



Fraglich bleibt dennoch, ob der Landwirt ansonsten auf finanzielle Hilfe vom Land bauen könnte. Denn als er den Kadaver fand, sei das Kälbchen bereits zwei Tage tot gewesen. Der Iserlohner Wolfsberater Heiko Cordt sei mit dem zuständigen Jagdpächter vor Ort gewesen, habe aber keine Proben mehr nehmen können, durch die ein genetischer Nachweis auf den Urheber des Nutztierrisses möglich wäre. In der Liste der Nutztierrisse taucht der aktuelle Fall nicht auf. Landwirt Halbe ist trotzdem sicher: „Anhand des Zustandes des Kadavers war klar, dass es kein Fuchs war.“



Dem widerspricht Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann. „Wenn bei der Weidetierhaltung Kälber geboren werden, kommt es nicht selten zu Totgeburten oder dazu, dass ein Jungtier zu schwach ist und gleich nach der Geburt stirbt.“ In solchen Fällen gebe es „Fraß von allen möglichen Tieren“, die eine willkommene Nahrungsquelle entdecken. Zu denen zählen laut Deitermann beispielsweise Füchse oder auch Raben.



Als letzte Möglichkeit, einen Wolfsriss nachzuweisen, dient eine veterinärpathologische Untersuchung des toten Kalbes. Die hat Tobias Halbe nach eigenen Worten nicht veranlasst. Dennoch hält er an seiner Theorie fest. „Wir haben an dem Standort außerdem 20 Pferde. Am 20. Juni sind die auf mysteriöse Weise panisch durch die Zäune gegangen und haben sich 1,5 Kilometer von ihrer Weide entfernt. Drei Pferde waren so verletzt, dass der Tierarzt sie nähen musste.“