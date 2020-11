Trotz Corona: Kabarettistin am Loh

Sia Korthaus spielt „Oh Pannebaum“

Die Kabarettistin Sia Korthaus plant für den Nikolausabend einen Auftritt in der Schützenhalle am Loh.

Kabarett in Corona-Zeiten – das ist nach derzeitigem Stand der Dinge am Nikolausabend in der Schützenhalle am Loh möglich. Zu Gast ist am Sonntag, 6. Dezember, ab 19 Uhr die Kabarettistin Sia Korthaus. Sie stellt passend zur Jahreszeit ihr Programm „Oh Pannebaum“ vor. Einlass ist ab 18 Uhr.