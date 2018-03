Simon Pearce spielt um die Lüsterklemme"

+ © Rudewig Simon Pearce stellte im Wettstreit um die "Lüsterklemme" sein Programm im Kulturhaus vor. © Rudewig

Lüdenscheid - Die „Macht der Worte“, wie der Kabarettist Simon Pearce am Mittwochabend in der Garderobenhalle des Kulturhauses immer wieder wissen ließ, ist groß. Und daran, dass der Kabarettist aus Bayern mit Wurzeln in Nigeria jede Menge Worte hat, ließ er keinen Zweifel.