Dieser Mann will am Freitag die Welt retten

Von: Jutta Rudewig

Der Kabarettist Robert Gries tritt im Bistro K. des Kulturhauses auf. © Robert Griess

Jeden Tag geht in den Nachrichten die Welt unter, von Ukraine bis Klimawandel, von Facebook bis Netflix: Überall Dystopien statt Utopien. Doch der Kabarettist Robert Griess hält dagegen: Unter dem Motto „Wir retten die Welt!“

Lüdenscheid – Unter dem Motto „Wir retten die Welt!“ will der Kölner Kabarettist am Freitag, 28. April, im Bistro K. des Kulturhauses ein satirisches Feuerwerk zünden.



Robert Griess ist vielfach ausgezeichneter Kölner Kabarettist und Autor. Er organisiert das bundesweit erfolgreiche Schlachtplatte-Ensemble und ist Künstlerischer Leiter des Kölner Streithähne-Kabarett-Festivals.

Als Video-Kolumnist war er sowohl für das „manager-magazin“ als auch für das Handelsblatt zu Wirtschafts-und Finanzthemen tätig.



„Dieser Bühnen-Alchimist verwandelt all die Themen, die schlechte Laune machen, in Kabarett-Gold. Heraus kommt ein Spektakel der Hochkomik“, heißt es in der Einladung zum Kabarett-Abend, bei dem der Kabarettist mit dem Publikum die Antwort auf die Frage finden will: Wer oder was kann die Welt noch retten?



Tickets an der Theaterkasse

Karten gibt es an der Theaterkasse des Kulturhauses. Sie kosten im Vorverkauf zwischen 15,50 und 17,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr.