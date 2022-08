Kabarettist holt „uns alle unter seine warme Decke“

Jürgen Becker am Stadtstrand

+ © Schönhauser Promotion Jürgen Becker spricht in seinem Programm über Kapitalismus und Marktversagen. © Schönhauser Promotion

Selbst neoliberale Ökonomen zucken mittlerweile schuldig mit den Schultern und sprechen von Marktversagen. Haben wir’s verkackt? Diese Frage stellt der Kabarettist Jürgen Becker am Mittwochabend in den Raum - oder besser in den Sand.

Lüdenscheid – Gemeinsam mit dem Lüdenscheider Stadtmarketing und XXL Eventmarketing präsentiert das Mamanuca-Team am morgigen Mittwoch, 17. August, einen Abend mit Jürgen Becker. Er kommt mit seinem aktuellen Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ zum Strand.

Jürgen Becker, so heißt es in der Einladung, entwickelt „den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke. Dort wird genau recherchiert, was die Welt zusammenhält, wenn sie auseinanderfällt. Das Finale unseres fossilen Feuerwerks kollabiert ausgerechnet mit einem China-Kracher. Ökologie & Ökonomie verwirbeln gewaltig unser Gewohnheitsrecht und unsere Nebenkostenabrechnung. Ein bahnbrechend zorniges Sturmtief kündigt sich an.“



Becker zählte 2020 zu den beliebtesten Kabarettisten auf den deutschsprachigen Kleinkunstbühnen. Sein Humor lüftet durch, hält das Zeitfenster auf Kipp und macht am Ende den Chancen Avancen.



Tickets sind noch zu haben

Los geht der Kabarettabend am Stadtstrand Mamanuca um 20 Uhr. Das Einzelticket kostet 25 Euro, das 4er-Ticket 90 Euro, das Achterticket 165 Euro (jeweils plus Gebühren). Tickets gibt’s im Online-Ticketshop unter https://der-grostadtjunge.ticket.io und im Klein Oho im Stern-Center.